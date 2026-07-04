FIFA World Cup 2026: बड़े उलटफेर से बचा डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना, केप द वर्दे ने जीता दिल

अंतिम क्षणों तक पहुंचा यह मैच 2-2 की बराबरी पर पेनल्टी शूटआउट की ओर जा रहा था. इस बीच लियोनेल मेसी के एक शॉट को रोकने के प्रयास में डिने बोर्गस सेल्फ गोल करने से टीम को मुश्किल में डाल गए.

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अर्जेंटीना ने केप वर्दे को हराया (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मैच में अर्जेंटीना को लगातार टक्कर दे रहा था केप वर्दे

निर्धारित 90 मिनट में 2-2 की बराबरी पर रहा खेल, एक्स्ट्रा टाइम के अंतिम लम्हो में जीता अर्जेंटीना

111वें मिनट में मेसी ने की कॉर्नर पर गोल की कोशिश, केप वर्दे के खिलाड़ी कर बैठे सेल्फ गोल

बड़े उलटफेर का शिकार होने से बाल-बाल बच गया अर्जेंटीना

पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में खेल रही केप द वर्दे की टीम शनिवार की सुबह टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर करने से बाल-बाल चूक गई. राउंड ऑफ 32 में उसके सामने डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना की टीम थी, जिसकी अगुआई स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी कर रहे थे. यह मुकाबला इस टूर्नामेंट में खेले गए अब तक के सभी मैचों में सबसे ज्यादा रोमांचक रहा, जब केप द वर्दे ने अर्जेंटीना जैसी धाकड़ टीम को हर मोर्चे पर चुनौती दे दी. आखिरकार अर्जेंटीना यह मैच 3-2 से हार गई. अर्जेंटीना ने अंतिम 16 में जगह बना ली है.

केप वर्दे ने पूरे मुकाबले में अर्जेंटीना के ऊपर दबाव बनाए रखा और मैच का नतीजा अतिरिक्त समय में जाकर निकल सका. निर्धारित 90 मिनट में स्कोर 2-2 की बराबरी पर रहा. हालांकि, अतिरिक्त समय में डिने बोर्गस अपना ही गोल (आत्मघाती गोल) कर बैठे, जिसके चलते पहली बार वर्ल्ड कप में शामिल हुई केप वर्दे के यादगार सफर पर विराम लग गया.

मुकाबले में अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. हालांकि, मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई. लिसेंड्रो मार्टिनेज के बेहतरीन पास को मेसी ने गोल में तब्दील करने में कोई गलती नहीं की. इसके बाद पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका.

दूसरे हाफ के आगाज के साथ ही केप वर्दे ने मैच के 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया. डेरॉय डुआर्टे ने बॉक्स के नीचे एक शानदार ड्राइव्ड शॉट लगाकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद 90 मिनट तक के खेल में स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा. अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांद्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई.

हालांकि, केप वर्दे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स काब्रेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया. केप वर्दे के बेहतरीन खेल को देखकर अर्जेंटीना पर उलटफेर का खतरा मंडरा रहा था. मैच का नतीजा निकालने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय लिया गया. मैच के 111वें मिनट में कॉर्नर पर मिले मौके पर मेसी ने गोल करने का प्रयास किया, लेकिन केप वर्दे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे. केप वर्दे ने इसके बाद गोल करने के दो और प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी. मैच की आखिरी सीटी बजने के साथ ही केप वर्दे के खिलाड़ी भावुक भी नजर आए.

(एजेंसी: आईएएनएस)