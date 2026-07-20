FIFA World Cup 2026 Awards List: एम्बाप्पे को गोल्डन बूट, तो किसे मिला गोल्डन ग्लव्स? देखें बेस्ट यंग प्लेयर सहित इन अवार्ड्स विनर की लिस्ट

FIFA World cup personal achievement awards: रविवार (19 जुलाई) को खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली. अर्जेंटीना के लिए यह हार बेहद दर्दनाक रही क्योंकि उनके दो स्टार डिफेंडर क्रिस्टियन रोमेरो और लिसैंड्रो मार्टिनेज चोट के कारण मैच के दौरान ही बाहर हो गए. इस जीत के बाद जहां पूरे स्पेन में जश्न का माहौल है, वहीं टूर्नामेंट में कमाल का खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को भी फीफा की ओर से खास अवार्ड्स से नवाजा गया है. आइए बात करते हैं उन चैंपियंस की जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से हम सबका दिल जीत लिया और वर्ल्ड कप के बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए..
टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन बॉल अवार्ड स्पेन के कप्तान और मिडफील्डर रोड्री (Rodri) को दिया गया. रोड्री ने इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के डिफेंस और मिडफील्ड को इस तरह बांध कर रखा कि विपक्षी टीमें पानी मांगती नजर आईं. पूरे टूर्नामेंट के 8 मैचों में स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाया, और इसमें रोड्री का योगदान सबसे बड़ा था. वे इस चमचमाती ट्रॉफी के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर भी बनकर उभरे.
भले ही फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में स्पेन से हार गई, लेकिन फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappé) ने व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर इतिहास रच दिया. एम्बाप्पे ने इस टूर्नामेंट में कुल 10 गोल दागे और 4 असिस्ट्स भी किए. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के पास फाइनल मैच में एम्बाप्पे को पीछे छोड़ने का मौका था, लेकिन वह स्पेन के खिलाफ फाइनल में गोल नहीं कर सके और 8 गोल पर ही रुक गए. इसी के साथ एम्बाप्पे लगातार दो वर्ल्ड कप (2022 और 2026) में गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं.
जब बात गोलपोस्ट के सामने दीवार बनने की हो, तो स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन (Unai Simón) से बेहतर इस बार कोई नहीं था. उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी स्ट्राइकर्स को तरसा कर रख दिया. उनाई ने इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 7 क्लीन शीट, बिना कोई गोल खाए मैच जीतना, रखीं. पूरे वर्ल्ड कप अभियान के दौरान उन्होंने 8 मैचों में केवल 1 गोल खाया, जो बेल्जियम के खिलाफ आया था. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘गोल्डन ग्लव्स’ से नवाजा गया.
स्पेन के केवल 19 साल के डिफेंडर पाउ कुबार्सी (Pau Cubarsí) ने इस टूर्नामेंट में अपने परिपक्व खेल से सभी को हैरान कर दिया. उन्हें फीफा 2026 का बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया है. यह अवार्ड 1 जनवरी 2005 या उसके बाद पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी को दिया जाता है. कुबार्सी अब थॉमस मुलर, एंजो फर्नांडीज और खुद किलियन एम्बाप्पे जैसे दिग्गजों के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही यह ऐतिहासिक अवार्ड जीता था.
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