FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने DR कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट मैं पक्की की जगह

कोलंबिया को इस टूर्नामेंट में पुर्तगाल वाले ग्रुप K में जगह मिली है, जहां उसने इस टॉप टीम से पहले टूर्नामेंट के नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की है.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Published: June 24, 2026, 4:30 PM IST
Guadalajara: FIFA World Cup 2026 - Colombia vs Democratic Republic of the Congo (DRC)
FIFA World Cup 2026 - Colombia vs Democratic Republic of the Congo (Image: IANS)

फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल वाले ग्रुप K में मौजूद कोलंबिया ने शुरुआती दो मैच जीतकर ही इस ग्रुप से सबसे राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस टीम ने बुधवार को डीआर कांगो को 1-0 से हरा दिया. इस टीम के खिलाफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नेतृत्व वाले पुर्तगाल ने ड्रॉ खेला था, लेकिन कोलंबिया उससे कहीं आगे रही और इस खूबी के कारण उसने पुर्तगाल से भी पहले नॉकआउट में जगह बना ली है. अभी ग्रुप स्टेज में उसका एक मैच बाकी है.

डेनियल मुनोज के गोल ने दिलाई अहम जीत

ग्वाडालाहारा स्टेडियम में मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया. मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा. इससे पहले, मैच में डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने कई शानदार बचाव किए और कोलंबिया के कई शॉट्स गोल पोस्ट में जाने से रोके. पहले हाफ में कोलंबिया ने लगातार दबाव बनाया. जेम्स रोड्रिगेज, लुइस डियाज, और गुस्तावो पुएर्ता के शॉट्स को मपासी ने बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में तब्दील नहीं होने दिया. डेनियल मुनोज ने भी कई मौके बनाए, लेकिन शुरुआती हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी.

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डीआर कांगो के गोलकीपर ने किया शानदार प्रदर्शन

डीआर कांगो के पास भी गोल करने के कई मौके आए, लेकिन टीम इन्हें भुनाने में नाकाम रही. एडो कायम्बे का एक लंबी दूरी का शॉट बाहर चला गया. वहीं, योएन विसा का हेडर भी गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका. दूसरे हाफ में कोलंबिया ने आक्रामक खेल दिखाया और डीआर कांगो के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया. लुइस डियाज ने गोल करने का शानदार मौका बनाया, लेकिन एक बार फिर डीआर कांगो के गोलकीपर मपासी उनके सामने चट्टान की तरह खड़े रहे.

डीआर कांगो के मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय पर लग रहा था कि यह मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई. मैच में लुइस डियाज के दो गोल ऑफसाइड करार दिए गए, जिससे कोलंबिया की बढ़त और बड़ी नहीं हो सकी. इसके बावजूद टीम ने अपनी लीड को बनाए रखा और डीआर कांगो को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. इस जीत के साथ ही कोलंबियो ने ग्रुप के में 2 मुकाबले जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली है. टीम के कुल 6 प्वाइंट हो गए हैं. अगले मुकाबले में कोलंबिया की भिड़ंत पुर्तगाल से 28 जून को होनी है.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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