FIFA World Cup 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल दागकर बनाया स्पेशल वर्ल्ड रिकॉर्ड, लियोनेल मेसी भी नहीं कर पाए ऐसा

फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की प्रतिद्वंद्विता देखते ही बनती है. दोनों खिलाड़ी मौजूदा दौर के दो सबसे बड़े दिग्गज हैं और दोनों की अकसर तुलना होती है. इस फीफा वर्ल्ड कप में मेसी रिकॉर्डबुक में छाए हुए हैं. इस बीच रोनाल्डो ने किया कमाल...

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क्रिस्टियानो रोनाल्डो उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

सभी 6 FIFA वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो

उज्बेकिस्तान के खिलाफ दागे 2 गोल, पुर्तगाल ने 5-0 से जीता मैच

रोनाल्डो के लिए अब तक 2018 वर्ल्ड कप रहा है खास, जहां उन्होंने दागे सबसे ज्यादा 4 गोल

राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल ने मजबूत किया अपना दावा

Cristiano Ronaldo World Records- Only Player To Do So in FIFA World Cup History: फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में गोल नहीं कर पाने के बाद आलोचकों के निशाने पर आए पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर ने अपने खेल से जबरदस्त जवाब दिया है. मंगलवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने दो-दो गोल जमाकर कमाल कर दिया. पुर्तगाल ने ‘ग्रुप K’ के इस मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से धो दिया.

पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी को भी मजबूत कर लिया है. टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 प्वाइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है. इस बीच इस मैच का पहला गोल दागते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. अब वह 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले और सभी 6 वर्ल्ड कप में गोल करने दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

इस फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड सबसे पहले लियोनेल मेसी ने अपने नाम किया था, लेकिन वह सभी 6 में गोल नहीं कर पाए. साउथ अफ्रीका में खेले गए 2010 के वर्ल्ड कप में वह कोई गोल नहीं दाग पाए थे.वहीं रोनाल्डो ने अब सभी वर्ल्ड कप में गोल कर वह छह अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं.

पुर्तगाल के 41 वर्षीय कप्तान ने मैच शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद ही यह उपलब्धि हासिल की. ​​उन्होंने अपने खास अंदाज में करीब से गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई. यह गोल तब हुआ जब जोआओ कैंसेलो ने राइट विंग से आगे बढ़ते हुए बॉक्स में एक लो पास दिया, जिसे रोनाल्डो ने छह-यार्ड एरिया के अंदर से पहली बार में ही गोल में बदल दिया.

यह गोल रोनाल्डो के शानदार इंटरनेशनल करियर का एक और यादगार पल था. साल 2006 में जर्मनी में 21 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने हर उस संस्करण (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में गोल किया, जिसमें वे खेले हैं. इसके बाद मैच के 39वें मिनट में उन्होंने अपना दूसरा गोल दागा.

5-0 से उज्बेकिस्तान को धोने वाली पुर्तगाल ने के लिए रोनाल्डो के अलावा नूनो मेंडेस (17वें) और राफेल लियाओ (87वें) ने भी एक-एक गोल दागा. वहीं, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी नेमातोव (60वें मिनट में) अपना ही गोल कर बैठे. पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रा खेलने के बाद पुर्तगाल ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट में शानदार वापसी की है और टीम अपनी इस फॉर्म आने वाले मुकाबलों में भी बरकरार रखना चाहेगी.

रिकॉर्ड मेकर रोनाल्डो की बात करें तो 2006 में पुर्तगाल के सेमीफाइनल तक के सफर के दौरान एक गोल किया था. इसक बाद उन्होंने 2010 और 2014 में खेले गए वर्ल्ड कप में भी एक-एक गोल किया. उनका सबसे सफल वर्ल्ड कप अभियान 2018 में रूस में रहा, जहां उन्होंने 4 गोल किए. इसके बाद चार साल बाद कतर में भी उन्होंने 1 गोल किया, जब पुर्तगाल क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचा था. डीआर कांगो के खिलाफ पुर्तगाल के शुरुआती मैच में खराब प्रदर्शन के बाद इस अनुभवी फॉरवर्ड की आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर रिकॉर्ड-तोड़ गोल करके जबरदस्त जवाब दिया.

कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में अपने पहले गोल की तलाश में हैं. उन्होंने अब तक कभी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है. हालांकि, 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में पुर्तगाल के आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ, यह दिग्गज फॉरवर्ड अपने शानदार करियर में और भी शानदार उपलब्धियां जोड़ने की उम्मीद करेगा. रोनाल्डो के नाम अब वर्ल्ड कप में 9 गोल हो गए हैं और पुर्तगाल की विश्व स्तर पर कामयाबी हासिल करने की कोशिशों के बीच, वे 2026 संस्करण के मुख्य खिलाड़ियों में से एक बने हुए हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)