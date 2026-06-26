FIFA World Cup 2026: इक्वाडोर ने जर्मनी को हराकरा किया बड़ा उलटफेर, 2-1 की जीत के साथ नॉकआउट में पहुंचा

इक्वाडोर के खिलाफ खेलने उतरी जर्मनी भले उलटफेर का शिकार हो गया, लेकिन उससे उसके दूसरे दौर में पहुंचने को लेकर कोई नुकसान नहीं हुआ है. वह पहले ही नॉकआउट में जगह बना चुका था.

Written by: Arun Kumar
Published: June 26, 2026, 9:36 AM IST
Ecuador FIFA WC 2026
FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर की टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • इक्वाडोर से हारकर भी जर्मनी पर खास फर्क नहीं, पहले ही राउंड ऑफ 32 में बना चुकी है जगहॉ
  • इक्वाडोर को उलटफेर करने का फायदा, नॉकआउट में बना चुकी है जगह
  • इक्वाडोर के लिए नीलसन एंगुलो और गोंजालो प्लाटा ने किए गोल
  • दोनों टीमों ने पूरे मैच में खेली आक्रामक फुटबॉल, इक्वाडोर के डिफेंस की हो रही तारीफ

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप E के मैच में इक्वाडोर से भिड़ने आई जर्मनी को यहां बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा है. टीम यहां जीत का इरादा देखकर मैदान में उतरी थी लेकिन प्रतिद्वंद्वी इक्वाडोर ने उसे 2-1 हराकर टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर कर दिया. फिलाडेल्फिया स्टेडियम में इक्वाडोर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार बार की चैंपियन जर्मनी को मात दी. इस जीत के साथ ही इक्वाडोर ने राउंड ऑफ 32 का टिकट हासिल कर लिया है.

मैच की शुरुआत से ही दोनों ही टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया. जर्मनी ने मुकाबले के दूसरे मिनट में ही गोल दागते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. टीम के लिए यह गोल लेरॉय साने ने किया. विर्ट्ज से मिले पास का फायदा उठाते हुए साने ने पेनल्टी एरिया के अंदर से शानदार शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा.

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हालांकि, इक्वाडोर ने भी मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और 9वें मिनट में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. नीलसन एंगुलो ने लंबी दूरी से कमाल का शॉट लगाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया. इसके बाद दोनों ही टीमों की तरफ से गोल करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन पहले हाफ के अंत तक किसी को भी सफलता हाथ नहीं लग सकी.

दूसरे हाफ में इक्वाडोर ने जर्मनी के मुकाबले ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया और चार बार की चैंपियन टीम के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया. इक्वाडोर को इसका फायदा मैच के 77वें मिनट में मिला, जब गोंजालो प्लाटा ने बेहतरीन गोल दागते हुए टीम को मैच में 2-1 की बढ़त दिला दी. दाहिने विंग से मिली कॉर्नर किक का गोंजालो ने भरपूर फायदा उठाया और शानदार शॉट के साथ मैच में अपना पहला गोल किया.

मैच में 2-1 की बढ़त हासिल करने के बाद इक्वाडोर के डिफेंस ने अंतिम क्षणों में जर्मनी को स्कोर बराबर करने का कोई मौका नहीं दिया. जर्मनी के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के साथ ही इक्वाडोर नॉकआउट स्टेज में पहुंच गई है. हालांकि, जर्मनी पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और टीम ने ग्रुप ई में पहले स्थान पर रही.

एजेंसी: आईएएनएस

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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