FIFA World Cup 2026: कैप्टन हैरी केन के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बूते इंग्लैंड ने DR कांगो को हराया, अंतिम 16 में एंट्री

DR कांगो ने खेल के 7वें मिनट में ही गोल कर इंग्लैंड को दबाव में घेर लिया था. अंतिम 15 मिनटों में वह अपनी बढ़त को कायम नहीं रख पाया और हैरी ने एक के बाद एक दो गोल दागकर बाजी मार ली.

Written by: Arun Kumar
Published: July 2, 2026, 8:34 AM IST
Harry Kane
DR कांगो के खिलाफ एक्शन में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • राउंड ऑफ 32 के इस मैच में 75वें मिनट तक पिछड़ी थी इंग्लैंड
  • कांगो ने मैच के 7वें मिनट में ही कर दिया था गोल, इंग्लैंड पर रही हावी
  • अंतिम 15 मिनट के खेल में कप्तान हैरी केन ने पलटा पासा
  • हैरी केन ने मैच में किए 2 गोल, 1-2 से हारकर DR कांगो बाहर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को ‘राउंड ऑफ 32’ के मैच में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. अब प्री-क्वॉर्टर फाइनल में 6 जुलाई को उसका सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियम में टूर्नामेंट के सहमेजबान मेक्सिको के साथ होगा. बुधवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए, जिसने इंग्लैंड को एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की. इस मैच में टीम DR कांगो के सामने 75 मिनट तक पिछड़ी हुई थी.

थॉमस ट्यूशेल की टीम 7वें मिनट से ही पिछड़ रही थी. डीआर कांगो के लिए 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने पहला गोल किया था, लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने बराबरी का गोल किया और फिर 86वें मिनट में शानदार विनिंग गोल करके मैच का पासा पलट दिया. 1986 के बाद वर्ल्ड कप में यह पहली बार है, जब ‘थ्री लायंस’ (इंग्लैंड टीम) हाफ टाइम में एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच जीती और मुश्किल स्थिति से उबरकर ‘राउंड ऑफ 16’ में पहुंची है.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: घाना से ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड को भरोसा ग्रुप टॉपर बनेगा इंग्लैंड, वजह भी बताई

फीफा वर्ल्ड कप 1966 की चैंपियन इंग्लैंड टीम अफ्रीकी टीमों के खिलाफ अपने पिछले नौ वर्ल्ड कप मुकाबलों में कभी नहीं हारी थी. इस टीम ने अटलांटा में भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है. जर्मनी और नीदरलैंड के नॉक आउट स्टेज में वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भी जल्दी घर लौट सकती है क्योंकि वे एक घंटे से ज्यादा का खेल होने के बाद भी एक गोल से पीछे थे. उन्होंने दूसरे हाफ में कई मौके बनाए लेकिन कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने उन्हें रोक दिया, उन्होंने कुछ शानदार बचाव किए और मैच के आखिर तक कांगो की उम्मीदें जिंदा रखीं.

कांगो ने पहले कभी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने सातवें मिनट में सिपेंगा के पहले इंटरनेशनल गोल के साथ शानदार शुरुआत की. दाईं ओर से आई एक क्रॉस फील्ड बॉल को चांसल म्बेम्बा ने सिपेंगा की तरफ बढ़ाया. सिपेंगा बॉक्स के बाईं ओर पूरी तरह से खाली थे और उन्होंने एक लो शॉट मारा जिसने जॉर्डन पिकफोर्ड को उनके नियर पोस्ट पर छका दिया.

इंग्लैंड ने वापसी करने में थोड़ा समय लिया और फिर कई बेहतरीन मौके बनाए. डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी ने जूड बेलिंगहम के दो हेडर को शानदार ढंग से बचाया. इसी बीच, नोनी माडुएके के बॉक्स में दौड़ने से रैशफोर्ड के लिए दूर वाले पोस्ट पर शूट करने का मौका बना, लेकिन एरॉन वान बिसाका ने उसे गोल लाइन से क्लियर कर दिया. फिर, हाफ टाइम से ठीक पहले, म्पासी ने कॉर्नर के बाद केन की नजदीक से मारी गई वॉली को रोक दिया.

दूसरी तरफ, कांगो दूसरा गोल कर सकता था. योएन विसा ने वान बिसाका के लो सेंटर को पोस्ट पर मार दिया, लेकिन टीम गोल दागने से चूक गई. ट्यूशेल द्वारा विंगर्स में बदलाव करने से टीम में वापसी की उम्मीद जगी. सब्स्टीट्यूट एंथनी गॉर्डन ने केन के लिए क्रॉस डाला और केन ने हेडर से गोल किया. नंबर 13 निश्चित रूप से इंग्लैंड के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि केन अपने मार्कर से दूर हटे और नियर पोस्ट के अंदर एक ऐसा शॉट मारा जिसे रोकना नामुमकिन था. 75वें और 86वें मिनट में केन ने गोल दागकर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित की.

(एजेंसी: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.