FIFA World Cuo 2026: 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ इंग्लैंड ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, फ्रांस को 6-4 से दी मात, जानें कितनी मिलेगी प्राइज मनी

FIFA World Cup 2026 prize money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे स्थान के ऐतिहासिक मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. बुकायो साका की हैट्रिक के दम पर मिली इस जीत के साथ इंग्लैंड की झोली में करीब 279 करोड़ रुपये ($29 मिलियन) आए हैं, वहीं चौथे स्थान पर रहने वाली फ्रांस को लगभग 260 करोड़ रुपये मिलेंगे.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 19, 2026, 9:50 AM IST
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पिक में बुकायो साका (नंबर 7), जूड बेलिंघम (नंबर 10) और रीस जेम्स (नंबर 24)
  • इंग्लैंड ने फ्रांस को एक बेहद रोमांचक और ताबड़तोड़ मुकाबले में 6-4 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.
  • तीसरे स्थान पर रही इंग्लैंड को इनाम के रूप में $29 मिलियन लगभग 279.2 करोड़ रुपये मिले, जबकि चौथे स्थान पर रहने वाली फ्रांस को $27 मिलियन, लगभग 260 करोड़ रुपये मिलेंगे.
  • मैच में कुल 10 गोल दागे गए. पिछले 64 सालों में यह पहला मौका है जब फीफा विश्व कप के नॉकआउट मैच में दोनों टीमों ने 4 या उससे अधिक गोल किए हैं.
  • इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बुकायो साका मैच के महानायक रहे, जिन्होंने शानदार हैट्रिक जमाकर इतिहास रचा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे स्थान के लिए हुए बेहद रोमांचक और हाई-वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है. मियामी में खेला गया मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस मैच में कुल 10 गोल दागे गए और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स टूट गए. इस धमाकेदार जीत के साथ इंग्लैंड की टीम न केवल मेडल लेकर घर लौट रही है, बल्कि उस पर फीफा की ओर से भारी-भरकम इनामों की बौछार भी हुई है.

प्राइज मनी का गणित

फीफा का अब तक के सबसे बड़े पुरस्कार पूल $655 मिलियन, लगभग 6,306 करोड़ रुपये, में से सभी 48 टीमों को उनकी रैंकिंग के आधार पर हिस्सेदारी मिल रही है. फ्रांस को धूल चटाने के बाद तीसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड को $29 मिलियन की भारी राशि मिली है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 279.2 करोड़ रुपये होती है. उपविजेता की कतार से बाहर होकर चौथे स्थान पर रहने के बावजूद फ्रांस की टीम खाली हाथ नहीं लौटी है. उसे $27 मिलियन यानी लगभग 260 करोड़ रुपये दी जाएगी.

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विजेता और उपविजेता की जंग: रविवार को होने वाले महामुकाबले स्पेन बनाम अर्जेंटीना की विजेता टीम को $50 मिलियन लगभग 481.4 करोड़ रुपये और उपविजेता को $33 मिलियन लगभग 317.7 करोड़ रुपये मिलेंगे. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली प्रत्येक टीम को कम से कम $9 मिलियन लगभग 86.6 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि मिलना तय है.

टूटा 64 साल पुराना रिकॉर्ड

इस मुकाबले में रोमांच की सभी सीमाएं पार हो गईं. पिछले 64 वर्षों में यह पहला मौका है जब फीफा विश्व कप के किसी मैच में दोनों टीमों की तरफ से 4 या उससे अधिक गोल दागे गए हैं. इससे पहले साल 1962 में सोवियत संघ और कोलंबिया के बीच खेला गया मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा था. इसके अलावा, यह साल 1982 हंगरी बनाम अल साल्वाडोर, 10-1 के बाद सबसे अधिक गोल वाला मुकाबला भी बन गया है.

बुकायो साका और बेलिंगहम ने रचा इतिहास

इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत के महानायक स्टार फॉरवर्ड बुकायो साका रहे. साका ने मैच के 37वें, 43वें और फिर 87वें मिनट में गोल दागकर अपनी शानदार हैट्रिक पूरी की. इसके साथ ही वह फीफा विश्व कप इतिहास के नॉकआउट मुकाबले में हैट्रिक लगाने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं, टीम के युवा सनसनी जूड बेलिंगहम ने इंजरी टाइम में इंग्लैंड के लिए छठा गोल कर टीम की जीत पर अंतिम मुहर लगाई. इस गोल के साथ बेलिंगहम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या 7 कर ली. वह अब विश्व कप के किसी एक संस्करण में इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. 1966 में चैंपियन बनने के बाद, फीफा इतिहास में इंग्लैंड का यह दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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