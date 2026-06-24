FIFA World Cup 2026: घाना से ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड को भरोसा ग्रुप टॉपर बनेगा इंग्लैंड, वजह भी बताई

मैच के बाद कप्तान हैरी केन ने माना कि इस मैच में कुछ मौके थे, जिसे टीम को भुनाकर जीत के दरवाजे खोलने थे लेकिन घाना की टीम का डिफेंस और काउंटर अटैक शानदार था.

Written by: Arun Kumar
Published: June 24, 2026, 4:55 PM IST
Harry Kane
Harry Kane (©Twitter: @England)

60 साल से फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार कर रही इंग्लैंड को इस बार कप्तान हैरी केन की अगुआई में अपने दूसरे वर्ल्ड कप खिताब की आस है. इस बीच उसने अपने दूसरे ग्रुप मैच घाना के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपने फैन्स को मायूस किया है. हालांकि कप्तान हैरी केन इस ड्रॉ से ज्यादा चिंतित नहीं हैं और उन्होंने कहा कि भले ही इंग्लैंड यह मैच जीत नहीं पाया, लेकिन इंग्लैंड अब भी ग्रुप L में मजबूत स्थिति में है और टीम के पहले स्थान पर रहने की अधिक संभवाना है.

मैच में इंग्लैंड ने ज्यादातर समय गेंद पर नियंत्रण रखा और कई बार गोल करने की कोशिश की. हालांकि, घाना के मजबूत डिफेंस लाइन ने इंग्लैंड के आक्रमण को लगातार रोका और उन्हें आखिरी पेनल्टी एरिया में जगह बनाने में मुश्किल हुई. मुकाबले के बाद हैरी केन ने माना कि यह एक कठिन मुकाबला था. उन्होंने कहा कि टीम के पास गेंद पर ज्यादा कब्जा था और कुछ अच्छे मौके भी मिले, लेकिन उन्हें गोल में बदल नहीं सके.

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केन ने यह भी बताया कि मैच के आखिरी हिस्से में घाना की टीम थोड़ी थकने लगी थी, जिससे इंग्लैंड को मौके मिले. उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा मैच था जिसमें हम जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. हमारे पास कुछ अच्छे मौके आए, लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाए. घाना ने बहुत अच्छा बचाव किया और उनके कुछ खिलाड़ी काउंटर अटैक में खतरनाक थे.’

केन ने हाथ आए अपने खुद के एक बड़े मौके का भी जिक्र किया, जिसे वह गोल में तब्दील नहीं कर सके. इसके अलावा निको ओ’रेली का एक शॉट भी क्रॉसबार पर जाकर लगा. हालांकि, उन्होंने टीम के प्रदर्शन को सकारात्मक बताया और कहा कि इंग्लैंड अभी भी ग्रुप में अच्छी स्थिति में है. केन के अनुसार, टीम ने शुरुआती मैच में क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत दर्ज की थी और घाना के खिलाफ क्लीन शीट हासिल की, जो टीम के लिए सकारात्मक संकेत है.

केन ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर मैच अलग चुनौती लेकर आता है. उन्होंने बताया कि इंग्लैंड ने खेल के दौरान धीरे-धीरे सुधार किया और विंगर्स ने आमने-सामने वाली स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन घाना टीम के डिफेंस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि टीम अब अगले मैच पर ध्यान दे रही है, जो पनामा के खिलाफ खेला जाएगा. केन के मुताबिक, टीम का लक्ष्य ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहकर नॉकआउट राउंड में जाना है. उन्होंने कहा कि बड़े टूर्नामेंट को दो हिस्सों में देखा जाता है, पहला ग्रुप स्टेज और दूसरा नॉकआउट राउंड. इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में अच्छी शुरुआत की है और अब टीम का ध्यान इसे मजबूत तरीके से खत्म करने पर है.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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