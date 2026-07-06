FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाड़ी को महंगा पड़ा जीत का जश्न, हॉस्पिटल में भर्ती

इंग्लैंड के मिडफील्डर खिलाड़ी टीम की जीत के बाद जश्न मना रहे थे कि वह मैदान पर रखे विज्ञापन बोर्ड से नीचे गिर गए, जिससे उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया.

Written by: Arun Kumar
Published: July 6, 2026, 4:34 PM IST
jordan Henderson
इंग्लैंड के मिडफील्डर खिलाड़ी जॉर्डन हेंडरसन @Instagram
  • जॉर्डन हेंडरसन मैक्सिको के खिलाफ मैच का हिस्सा नहीं थे
  • टीम की जीत के बादल वह जश्न में डूबे तो एडवरटाइज बोर्ड से नीचे गिर गए
  • जॉर्डन हेंडरसन की कलाई में गंभीर चोट, मैदान से स्ट्रैचर पर लिटाकर ले जाना पड़ा अस्पताल
  • हेंडरसन के चोटिल होने से टीम के कप्तान हैरी केन और कोच चोटिल हो गए

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको पर 3-2 की रोमांचक जीत के बाद इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन जीत का जश्न मनाने के दौरान चोटिल हो गए हैं. इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल ने बताया कि हेंडरसन की कलाई में गंभीर चोट लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हेंडरसन इस मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरे थे, लेकिन मैच खत्म होने के बाद टीम के साथ जीत का जश्न मना रहे थे. इसी दौरान वह विज्ञापन बोर्ड से नीचे गिर गए और उनकी कलाई में चोट लग गई। चोट लगने के बाद मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया.

मैच के बाद ट्यूशेल ने बताया, ‘जॉर्डन गिर गए और उनकी कलाई में काफी गंभीर चोट लगी है. डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. यह हमारे लिए दुखद खबर है, क्योंकि जीत की खुशी के बीच उनका घायल होना अच्छा नहीं लगा.’ इंग्लैंड ने यह मुकाबला बेहद मुश्किल परिस्थितियों में जीता. मैच के 54वें मिनट में डिफेंडर जेरेल क्वांसाह को रेड कार्ड मिलने के बाद टीम को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. इसके बावजूद खिलाड़ियों ने शानदार जज्बा दिखाया और मेक्सिको की वापसी की कोशिशों को नाकाम करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की.

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ट्यूशेल ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी. उन्होंने कहा, ‘हमें हर चीज की जरूरत थी. यह बहुत मुश्किल था. जिन पलों में हमें लगा कि हम लय पकड़ सकते हैं, हमें झटके लगे. यही सही सोच है. यह टीम सच में बहुत अच्छी है. जब मुश्किलें आती हैं, तो वे कभी हार नहीं मानते, वे कभी विश्वास नहीं खोते.’

उन्होंने आगे कहा कि एज्टेका स्टेडियम में मेक्सिको के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने कहा, ‘यह एक यादगार मैच था. खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम लगाया. इस टीम में दिल है, हौसला है और अंत तक लड़ने का जज्बा है.’

अब इंग्लैंड का सामना क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 12 जुलाई को होगा. इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों देशों के बीच पहले चार मैच 1937, 1938, 1949 और 1966 में फ्रेंडली थे, और इंग्लैंड ने उन सभी को 20-2 के कुल स्कोर से जीता था.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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