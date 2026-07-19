फुटबॉल विश्वकप फाइनल में कौन-कौन से सेलेब्रिटी देखेंगे मैच, कौन-कौन करेगा परफॉर्म-देखें फुल लिस्ट

FIFA World Cup 2026 Final: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल फुटबॉल मैच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/sports-hindi/fifa-world-cup-2026-final-which-celebrities-will-watch-the-football-world-cup-final-and-who-will-perform-8478212/ Copy

फ़ाइनल में मशहूर हस्तियां शामिल हो सकती हैं, लेकिन FIFA ने और मेहमानों के आने की पुष्टि नहीं की है. (photo credit, IANS)

FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल फुटबॉल मैच रविवार की रात (भारतीय समयानुसार) खेला जाएगा. यह मैच न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेताओं और सेलेब्रिटी के शामिल होने की उम्मीद है. जेनिफर हडसन, जस्टिन बीबर, शकीरा और BTS क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे.

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन

याहू स्पोर्ट्स के अनुसार, इवेंट के आखिर में ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के FIFA प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो के साथ शामिल होने की भी उम्मीद है.

ओपनिंग सेरेमनी



FIFA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेइमो शिरगी ने कहा, ओपनिंग सेरेमनी की भावना को दोहराते हुए क्लोजिंग सेरेमनी संगीत, संस्कृति और फुटबॉल के जरिए FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सफर को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगी. मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी में पोस्ट मेलोन मुख्य कलाकार होंगे. गायिका जेनिफर हडसन मैच शुरू होने से पहले अमेरिका का राष्ट्रगान गाएंगी. FIFA ने कहा है कि क्लोजिंग सेरेमनी में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में हिस्सा लेने वाले सभी 48 देशों के सफर का जश्न मनाया जाएगा.

कौन-कौन से सेलेब्रिटी आ रहे

इस समारोह में अभिनेता टॉम क्रूज़, इंटरनेट पर्सनैलिटी IShowSpeed, ब्रिटिश गायक रॉबी विलियम्स, निकोल शेरज़िंगर और इतालवी गायिका लॉरा पौसिनी के शामिल होने की उम्मीद है.

FIFA का पहला वर्ल्ड कप हाफटाइम शो

2026 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार सुपर बाउल-स्टाइल का हाफ़टाइम शो होगा. कोल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन ने इस प्रोडक्शन को तैयार किया है, जिसके लगभग 11 मिनट तक चलने की उम्मीद है. सेटअप और टेकडाउन के समय को ध्यान में रखते हुए, खिलाड़ियों का ब्रेक 20 मिनट से ज्यादा हो सकता है.

हाफटाइम लाइनअप में जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा, बर्ना बॉय, BTS और मशहूर कंडक्टर गुस्तावो डुडामेल शामिल हैं.

हाफटाइम शो का मकसद

FIFA ने कहा कि हाफ़टाइम शो ‘ग्लोबल सिटिज़न एजुकेशन फंड’ को सपोर्ट करेगा, जिसका मकसद दुनिया भर के बच्चों के लिए शिक्षा और खेल तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर जुटाना है.

आ रहे कौन-कौन से वर्ल्ड लीडर ?

ट्रंप के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के भी शामिल होने की उम्मीद है. ये नेता उन तीन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 2026 के बड़े FIFA वर्ल्ड कप की संयुक्त मेज़बानी कर रहे हैं और वे पहले भी पिछले दिसंबर में वाशिंगटन में टूर्नामेंट के ड्रॉ के दौरान एक साथ दिखे थे.

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने भी शुक्रवार को फ़ाइनल में अपने देश का मैच देखने के लिए आने की पुष्टि की है. किंग फेलिप VI के भी शामिल होने की उम्मीद है क्योंकि 2010 के बाद स्पेन के पास वर्ल्ड कप जीतने का मौका है. हालांकि, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने मैच में शामिल न होने का फ़ैसला किया है.