FIFA World Cup 2026: स्पेन ने तोड़ा फ्रांस का सपना, 2-0 से हराकर किया बाहर

दो बार की चैम्पियन फ्रांस स्पेन के सामने कोई गोल नहीं कर पाई. किलियन एम्बाप्पे और ओउसमाने डेम्बेले जैसे खिलाड़ी स्पेन के डिफेंस के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 15, 2026, 7:21 AM IST
Spain Beat France
FIFA वर्ल्ड कप 2026- सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • खिताब की बड़ी दावेदार मानी जा रही थी फ्रांस, स्पेन ने किया बड़ा उलटफेर
  • लगातार तीसरी बार FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से चूका फ्रांस
  • 2010 की चैम्पियन स्पेन अपने दूसरे खिताब से सिर्फ एक जीत दूर
  • फ्रांस के खिलाफ मिकेल ओयारजाबल और पेड्रो पोरो ने दागे गोल

स्पेन ने बुधवार की रात (भारतीय समयानुसार) फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है. इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही फ्रांस को उसने 2-0 से बाहर कर दिया. 1998 और 2018 की चैम्पियन फ्रांस इस बार लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाने को बेताब थी, लेकिन 2010 की इस चैम्पियन ने उसे एकतरफा अंदाज में बाहर कर दिया. अमेरिका के डलास स्टेडियम में खेले गए इस मैच में स्पेन की ओर से मिकेल ओयारजाबेल और पेड्रो पोरो ने ये दो गोल दागे.

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स्पेन के 2 गोल के खिलाफ फ्रांस का स्कोर 0

इस मैच में स्पेन को पहले गोल का मौका पेनल्टी पर मिला, जब 22वें मिनट में मिकेल ओयारजाबल ने मैच का पहला गोल अपने नाम किया. इससे पहले फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने स्पेन के 19 वर्षीय खिलाड़ी लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिली और उसने यहां कोई गलती नहीं की. इसके बाद स्पेन ने पहले हाफ तक अपनी यह बढ़त कायम रखी. खेल के दूसरे हाफ में मैच के 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागकर फ्रांस पर दबाव बढ़ा दिया. इसके बाद अंत तक फ्रांस की टीम लगातार अटैक बनाने के बावजूद मैच में कोई गोल नहीं कर पाई.

अब तीसरे स्थान के लिए खेलेगा फ्रांस

फ्रांस की टीम किसी भी मौके पर स्पेन के डिफेंस को भेद नहीं पाई और उसे खिताब की दौड़ से बाहर होना पड़ा. अब वह रविवार को तीसरे स्थान के लिए दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से भिड़ेगी. वहीं स्पेन को भी दूसरे सेमीफाइनल का इंतजार है क्योंकि उसे खिताब के लिए इस मैच के विजेता से भिड़ना होगा. बता दें फ्रांस ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया था और किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन के डिफेंस पर दबाव बनाने की की कोशिशें कीं, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए.

दूसरी बार फाइनल में पहुंचा स्पेन

फुटबॉल के इतिहास में स्पेन अब दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है. इससे पहले उसने 2010 में फाइनल में एंट्री की थी और तब नीदरलैंड्स को हराकर अपने पहले खिताब पर कब्जा जमाया था. अब एक बार फिर वह इतिहास दोहराने को बेताब है.

बड़े-बड़े पंडितों को नहीं थी फ्रांस के हारने की उम्मीद

फुटबॉल के बडे़-बड़े पंडितो को फ्रांस से ऐसे प्रदर्शन की आस नहीं थी. वह इस टूर्नामेंट में लाजवाब दिख रहा था और अब राउंड ऑफ 32 तक उसने 3 या इससे ज्यादा गोल दागे थे. इसके बाद राउंड ऑफ 16 में उसने पराग्वे को 1-0 और क्वॉर्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से मात दी थी.

टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल अटलांटा में डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12.30 बजे से खेला जाएगा.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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