FIFA World Cup में बड़े-बड़े उलटफेर से हैरान नहीं हैं रॉबी फाउलर, बोले- अभी ट्विस्ट आना बाकी

इंग्लैंड के पूर्व स्ट्राइकर रॉबी फाउलर इस बात से हैरान नहीं हैं कि टूर्नामेंट में अब तक पुर्तगाल, ब्राजील, जर्मनी जैसी टीमें क्वॉर्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गईं. वह मानते हैं कि अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/sports-hindi/fifa-world-cup-2026-former-england-striker-robbie-fowler-says-knockouts-are-where-heroes-made-8469644/ Copy

रॉबी फाउलर, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी @IANS

इंग्लैंड के पूर्व स्ट्राइकर रॉबी फाउलर का मानना ​​है कि फीफा विश्व कप अपने सबसे जबरदस्त दौर में आ गया है. उन्होंने कहा कि ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद उत्सुकता काफी बढ़ जाती है और हर मुकाबला फाइनल जैसा लगता है. नॉकआउट राउंड में हीरो बनते हैं और छोटे-छोटे पल फुटबॉल का इतिहास बदल सकते हैं.

Z5 पर कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं फाउलर

जी5 फीफा विश्व कप 2026 विशेषज्ञ पैनल का हिस्सा फाउलर ने कहा, ‘फीफा विश्व कप फुटबॉल का सबसे अच्छा रूप है. एक बार जब आप नॉकआउट राउंड में पहुंच जाते हैं, तो हर मैच फाइनल जैसा लगता है, और दबाव एक और स्तर बढ़ जाता है. यहीं हीरो बनते हैं और यहीं छोटे-छोटे पल इतिहास बना सकते हैं. हमने इस टूर्नामेंट में पहले ही कुछ जबरदस्त कहानियां देखी हैं. मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं.’

अब बड़ी टीमें किसी को हल्के में नहीं लेंगी

लिवरपूल के लेजेंड ने नॉर्वे की ब्राजील पर चौंकाने वाली जीत का सबूत देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में पावर का संतुलन बदल गया है. अब बड़ी टीमें सफलता को हल्के में नहीं ले सकतीं. उन्होंने कहा, ‘पारंपरिक पावरहाउस और बाकी दुनिया के बीच का अंतर कभी इतना कम नहीं हुआ. हमने पहले ही नॉर्वे को ब्राजील को हराते देखा है, जिससे पता चलता है कि कोई भी टीम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकती. यही बात इस वर्ल्ड कप को इतना रोमांचक बनाती है- हर टीम को लगता है कि उनके पास मौका है और हर मैच कुछ अलग लेकर आता है.’

किस टीम को सपोर्ट कर रहे फाउलर!

फाउलर ने यह भी कहा कि वह टूर्नामेंट के बाकी समय में भारत में फुटबॉल फैंस से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं. साथ ही उन्होंने माना कि उनका सपोर्ट स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड के साथ होगा.

टूर्नामेंट में बची सभी टीमें अब खास

उन्होंने कहा, ‘मैं विशेषज्ञ पैनल में शामिल होकर खुश हूं और अपने विचार साझा करने और फैंस को वर्ल्ड कप के सबसे बड़े पलों के करीब लाने के लिए उत्सुक हूं. स्वाभाविक रूप से, एक अंग्रेज होने के नाते, मैं इंग्लैंड के लिए चीयर करूंगा, लेकिन इस विश्व कप ने दिखाया है कि टूर्नामेंट में बची हर टीम कुछ खास करने में सक्षम है.’

फाउलर ने इंग्लैंड के लिए किए 7 गोल

रॉबी फाउलर अपने समय के शानदार खिलाड़ी थे. इंग्लैंड के लिए 26 मैचों में 7 गोल करने वाले इस दिग्गज ने लिवरपूल के लिए खेले 369 मैचों में 183 गोल किए. वह क्लब के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले सातवें खिलाड़ी रहे.

(एजेंसी: आईएएनएस)