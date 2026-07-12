FIFA World Cup 2026: गोल्डन बूट की दौड़ हुई रोमांचक, मेसी से आगे निकला ये स्टार खिलाड़ी

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस बेहद रोमांचक हो गई है. जानिए एमबाप्पे, मेसी, हालैंड और हैरी केन के गोल, रैंकिंग और भारत में लाइव मैच देखने की जानकारी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 12, 2026, 10:49 PM IST
FIFA World Cup 2026: गोल्डन बूट की दौड़ हुई रोमांचक, मेसी से आगे निकला ये स्टार खिलाड़ी
FIFA World Cup 2026 Golden Boot (Image: IANS)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और इसके साथ ही गोल्डन बूट की रेस भी बेहद दिलचस्प हो गई है. क्वार्टर फाइनल के बाद फ्रांस के कप्तान किलियन एमबाप्पे और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी बराबरी पर पहुंच गए हैं. दोनों खिलाड़ियों ने अब तक 8-8 गोल किए हैं. सेमीफाइनल में दोनों टीमों के पहुंचने से अब यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है. आने वाले मैच तय करेंगे कि इस बार सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बनेगा.

एमबाप्पे ने बनाई बराबरी, वर्ल्ड कप में रचा नया रिकॉर्ड

फ्रांस और मोरक्को के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल में किलियन एमबाप्पे ने 59वें मिनट में शानदार गोल दागा. इस गोल के साथ उन्होंने टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 8 कर ली और लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली. खास बात यह भी रही कि एमबाप्पे ने अपने करियर का 20वां वर्ल्ड कप गोल किया. वह यह मुकाम सिर्फ 20 मैचों में हासिल करने वाले आधुनिक दौर के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए. वहीं मेसी ने 20 वर्ल्ड कप गोल तक पहुंचने के लिए 30 मैच खेले थे. एमबाप्पे की यह उपलब्धि उनके शानदार प्रदर्शन को दिखाती है.

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मेसी, हालैंड और हैरी केन भी दौड़ में बने हुए हैं

लियोनेल मेसी ने मिस्र के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल में गोल कर 8 गोल पूरे किए थे. इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. वहीं नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हालैंड ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारने के बाद उनकी टीम बाहर हो गई. इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल के साथ चौथे और फ्रांस के उस्मान डेम्बेले 5 गोल के साथ पांचवें नंबर पर हैं. अब सेमीफाइनल और फाइनल में होने वाले गोल ही गोल्डन बूट का फैसला करेंगे.

गोल्डन बूट अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

रैंक खिलाड़ी देश गोल असिस्ट
1 किलियन एमबाप्पे फ्रांस 8 3
2 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 8 1
3 एरलिंग हालैंड नॉर्वे 7 0
4 हैरी केन इंग्लैंड 6 1
5 उस्मान डेम्बेले फ्रांस 5 2

अगर टूर्नामेंट के अंत में दो खिलाड़ियों के गोल बराबर रहते हैं, तो विजेता का फैसला असिस्ट और प्रति मिनट किए गए गोल के आधार पर किया जाएगा. इसलिए आने वाले मुकाबलों में हर गोल और हर असिस्ट की अहमियत काफी बढ़ गई है.

भारत में कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप 2026 लाइव

भारत में फुटबॉल फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकते हैं. एक ही समय पर होने वाले कई मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है. वहीं टीवी पर मैचों का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर किया जा रहा है. सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबलों के साथ गोल्डन बूट की रेस भी अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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