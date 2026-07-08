FIFA World Cup 2026: गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी फिर निकले आगे, एम्बाप्पे को पछाड़ा

फीफा वर्ल्ड कप की जंग अब क्वॉर्टर फाइनल तक पहुंच गई है. टॉप 10 में मौजूद 7 खिलाड़ियों की टीमें अभी टूर्नामेंट में बरकरार हैं, लेकिन लियोनेल मेसी सबसे आगे चल रहे हैं.

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लियोनेल मेसी, इजिप्ट के खिलाफ किक मारते हुए (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

लियोनेस मेसी ने राउंड ऑफ 16 में दागा 1 गोल 1 असिस्ट

इस टूर्नामेंट में मेसी के नाम हुआ पहला असिस्ट

गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी और एम्बाप्पे में कड़ा मुकाबला

मेसी की अर्जेंटीना का सुपर 8 में स्विट्जरलैंड से मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप में मंगलवार की रात (भारतीय समयानुसार) अर्जेंटीना ने कमाल कर दिया. वह हारी बाजी जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ी है और अब अंतिम 8 में खड़ी है, जहां 11 जुलाई को उसकी भिड़ंत स्विट्जरलैंड से होगी. इस मैच में टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने बाजीगर वाला खेल दिखाया. टीम 79 मिनटों तक 0-2 से पिछड़ी हुई थी और जब लग रहा था कि डिफेंडिंग चैम्पियन का सफर इस बार यहीं खत्म हो रहा है, तब मेसी ने टीम में ऐसी जान फूंकी कि बाकी के बचे 11 मिनटों और इंजरी टाइम में उन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया. इस मैच में कप्तान मेसी ने 1 गोल और 1 असिस्ट कर टीम की जीत में योगदान दिया.

गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी आगे

मेसी समेत पूरा अर्जेंटीना खुशी से मचल उठा. टीम राहत की सांस भी ले रही थी और पिछड़ कर जीतने का जश्न भी मना रही थी. इस बीच टूर्नामेंट में गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी एक बार फिर आगे पहुंच गए. इस मैच से पहले वह दूसरे पायदान पर आ गए थे. लेकिन अब उनके नाम टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल और एक असिस्ट हो गया है. वह इस दौड़ में सबसे आगे हैं.

गोल्डन बूट- खिलाड़ियों की रैंकिंग

क्रम संख्या नाम देश गोल असिस्ट 2 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना (FRA) 8 1 2 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस (FRA) 7 2 3 एर्लिंग हालैंड नॉर्वे (NOR) 7 0 4 हैरी केन इंग्लैंड (ENG) 6 1 5 ओउसमाने डेम्बेले फ्रांस (FRA) 4 2 6 इस्माइला सार सेनेगल (SEN) 4 1 7 मिकेल ओयरजाबल स्पेन (ESP) 4 1 8 जूलियन क्वीनोनेस मैक्सिको (MEX) 4 1 9 जुडे बेलिंघम इंग्लैंड (ENG) 4 1 10 विनिसियस जूनियर ब्राजील (BRA) 4 1

किलियन एम्बाप्पे दूसरे पायदान पर खिसके

फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे एक बार फिर 7 गोल और 2 असिस्ट के साथ दूसरे पायदान पर हैं. नॉर्वे के एर्लिंग हैराल्ड तीसरे पायदान पर बरकरार हैं, जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 7 गोल दागे हैं. उन्होंने अभी तक कोई भी गोल असिस्ट नहीं किया है. इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन नंबर 4 पर बरकरार हैं, जिन्होंने अब तक 6 गोल और 1 असिस्ट किया है.

नंबर 5 पर फ्रांस के डेम्बेले

नंबर 5 पर एम्बाप्पे के ही साथी खिलाड़ी के फ्रांस ओउसमाने डेम्बेले का नाम है, जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 4 गोल और 2 असिस्ट किए हैं. वहीं 4 गोल और 1 असिस्ट के साथ सेनेगल के इस्मालिया सार का सफर यहीं खत्म हो गया है क्योंकि उनका देश टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

टॉप 10 में स्पेन के ओयारजाबल भी शामिल

इतने ही गोल और असिस्ट के साथ 7वें पायदान पर स्पेन के मिकेल ओयारजाबल का नाम है, जो टूर्नामेंट में टीम के आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी इस रैंकिंग में और सुधार कर सकते हैं. नंबर 9 पर इंग्लैंड के जुडे बेलिंघम भी 4 गोल और 1 असिस्ट के साथ मौजूद हैं उनके पास भी अपनी रैंक को आगे ले जाने का मौका है.

नंबर 8 और 10 के पास अब नहीं मौका

नंबर 8 पर मैक्सिको के जूलियन क्वीनोनेस (4 गोल, 1 असिस्ट) और नंबर 10 पर ब्राजील के विनिशियस जूनियर (4 गोल, 1 असिस्ट) के साथ अपनी उम्मीदें यहीं पर छोड़नी होंगी क्योंकि उनके देश का सफर यहीं खत्म हो चुका है.