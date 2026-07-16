FIFA World Cup: सेमीफाइनल में कोई गोल नहीं कर पाए लियोनेल मेसी, फिर भी गोल्डन बूट की दौड़ में सबको पछाड़ा

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी के पैर से कोई गोल तो नहीं निकला लेकिन उनके दो असिस्ट ने उन्हें गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे पहुंचा दिया है.

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फुटबॉल पर निशाना साधते अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

गोल्डन बूट की दौड़ में दो शख्स में कड़ा मुकाबला- मेसी बनाम एम्बाप्पे

इस FIFA वर्ल्ड कप में 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ सबसे आगे मेसी

किलियन एम्बाप्पे ने भी किए हैं 8 गोल मेसी से एक असिस्ट कम होने के चलते पिछड़े

फाइनल में मेसी पर ही होगा अर्जेंटीना को चैम्पियन बनाने का दारोमदार

इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में गजब की फॉर्म दिखा रहे लियोनेल मेसी (Lionel Messi) अर्जेंटीना की ओर से टूर्नामेंट में छाए हुए हैं. 39 साल के मेसी संभवत: अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं लेकिन जिस अंदाज में वह यहां खेल दिखा रहे हैं उस पर कोई भी अपना दिल हार जाए. बीती रात इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हरकार खिताब की दौड़ से बाहर कर दिया. इस मैच में मेसी के नाम कोई गोल नहीं था लेकिन टीम की ओर से किए गए दोनों गोल में असिस्ट उन्हीं का था. इसी के चलते वह अब गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हैं. उन्होंने फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को पछाड़कर सबसे आगे जगह बनाई है.

पूरा जोर लगा रहे मेसी

एम्बाप्पे की टीम फ्रांस पहले सेमीफाइनल में स्पेन से हारकर खिताब की दौड़ से बाहर हो गई. मेसी का सपना अपनी टीम को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जिताने का है और वह इस सपने को सच करने के लिए अपनी टीम के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. मेसी और एम्बाप्पे के नाम इस टूर्नामेंट में 8-8 गोल हैं. एम्बाप्पे ने अब तक 3 गोल असिस्ट किए हैं, जबकि मेसी के असिस्ट की संख्या 4 पर पहुंच गई है. एक असिस्ट ज्यादा होने के चलते मेसी गोल्डन बूट की इस दौड़ में सबसे आगे पहुंच गए हैं.

मेसी-एम्बाप्पे में गोल्डन बूट की जंग

गोल्डन बूट पर कब्जा जमाने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों के पास एक-एक मैच बाकी है. फ्रांस को इंग्लैंड के खिलाफ नंबर 3 की दौड़ के लिए भिड़ना है, जबकि अर्जेंटीना को खिताबी मैच में स्पेन का मुकाबला करना है. ऐसे में दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखेंगे.

गोल्डन बूट- खिलाड़ियों की रैंकिंग

क्रम संख्या नाम देश गोल असिस्ट 1 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना (ARG) 8 4 2 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस (FRA) 8 3 3 एर्लिंग हालैंड नॉर्वे (NOR) 7 0 4 जुडे बेलिंघम इंग्लैंड (ENG) 6 1 5 हैरी केन इंग्लैंड (ENG) 6 1 6 ओउसमाने डेम्बेले फ्रांस (FRA) 5 2 7 मिकेल ओयरजाबल स्पेन (ESP) 5 1 8 इस्माइला सार सेनेगल (SEN) 4 1 9 जूलियन क्वीनोनेस मैक्सिको (MEX) 4 1 10 विनिसियस जूनियर ब्राजील (BRA) 4 1

हैरी केन और बेलिंघम भी दौड़ में

इस दौड़ में नॉर्वे के एरिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे पायदान पर हैं लेकिन टूर्नामेंट में उनकी टीम का सफर पहले ही खत्म हो चुका है. ऐसे में उनके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं बचा है. इंग्लैंड के जूडे बेलिंघम और कप्तान हैरी केन 6-6 गोल और 1-1 असिस्ट के साथ चौथे और 5वें पायदान पर हैं. हालांकि दोनों को गोल्डन बूट की दौड़ में आने के लिए कम से कम 3-3 गोल और करने होंगे, जो बेहद चुनौतीपूर्ण है.

नंबर 7 पर स्पेन के मिकेल ओयारजाबेल

वहीं फाइनल में पहुंची स्पेन की ओर से मिकेल ओयारजाबेल के नाम 5 गोल और 1 असिस्ट है और वह इस दौड़ में 7वें पायदान पर हैं. वह इस दौड़ में तो खुद को नहीं देख रहे होंगे लेकिन उनका सपना अपनी टीम को दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जिताने का जरूर होगा. ऐसे में वह फाइनल में लियोनेल मेसी के साथ-साथ सबसे ज्यादा लाइम लाइट में होंगे.