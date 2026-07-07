FIFA World Cup 2026: गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी से आगे निकले किलियन एम्बाप्पे, 4 खिलाड़ियों में जोरदार घमासान

FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 8 में अब तक 6 टीमें पक्की हो चुकी हैं, जबबि राउंड ऑफ 16 के बाकी बचे 2 मैचों से 2 स्थान अभी भी खाली बचे हैं. इस दौड़ में अर्जेंटीना की टीम की किस्मत का फैसला भी मंगलवार शाम (भारतीय समयानुसार रात 9.30) तय होना शुरू होगा. टीम के कप्तान लियोनेल मेसी शानदार फॉर्म में हैं, जो अब तक 7 गोल दागकर गोल्डन बूट की दौड़ में आगे बने हुए हैं. हालांकि फिलहाल फ्रांस के स्ट्राइक किलियन एम्बाप्पे इस दौड़ में उनसे आगे हैं, जिन्होंने अब तक 7 गोल दागने के अलावा 2 असिस्ट भी किए हैं.
मेसी के नाम कोई असिस्ट नहीं है, जिसके चलते वह एम्बाप्पे से पिछड़े हुए हैं. गोल्डन बूट की यह रेस अब मजेदार मोड़ पर पहुंच गई है. 7 गोल और 2 असिस्ट के साथ भले एम्बाप्पे दौड़ में सबसे आगे हों लेकिन मेसी के पास अभी एक अडवान्टेज यह है कि उन्होंने एम्बाप्पे से एक मैच कम खेला है.
एम्बाप्पे राउंड ऑफ 16 मैच खेलकर अपनी टीम को राउंड ऑफ 8 में ले जा चुके हैं, जबकि मेसी आज शाम अर्जेंटीना का राउंड ऑफ 16 का यह मैच इजिप्ट के खिलाफ मैदान पर खेलने उतरेंगे. इस मैच में अगर वह एक भी गोल कर लेते हैं तो एक बार फिर इस दौड़ में आगे हो जाएंगे.
मेसी के बाद इतने ही (7) गोल के साथ नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड तीसरे पायदान पर हैं. हालैंड ने भी इस टूर्नामेंट में मेसी की तरह अब तक 7 गोल किए हैं, जबकि उनके नाम भी कोई असिस्ट नहीं है. वह तीसरे पायदान पर इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अब तक मेसी से एक मैच ज्यादा खेला है.
चौथे पायदान पर यहां इंगलैंड के कप्तान हैरी केन का नाम है, जिन्होंने अब तक टीम के लिए 6 गोल, जबकि एक असिस्ट अपने नाम किया है. नंबर 5 पर फ्रांस के ओउसमाने डेम्बेले का नाम है, जिन्होंने अब तक 4 गोल और 2 असिस्ट के साथ खुद को टॉप 5 में बरकरार रखा है.
इसके बाद नंबर 6 पर सेनेगल के इस्माइला सार (4 गोल, 1 असिस्ट) का नाम है, लेकिन उनकी टीम का सफर अब खत्म हो चुका है तो उनके आगे बढ़ने का चांस नहीं बचे हैं. नंबर 7 पर स्पेन के मिकेल ओयरजाबाल का नाम है, जिनकी टीम राउंड ऑफ 8 में पहुंच गई है. उन्होंने अब तक (4 गोल, 1 असिस्ट) अपने नाम किया है.
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