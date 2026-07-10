FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की रेस, मेसी से आगे निकला ये खिलाड़ी

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस और भी रोमांचक हो गई है. फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक गोल और एक असिस्ट किया. इस मैच के बाद वह गोल्डन बूट की दौड़ में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. एम्बाप्पे अब टूर्नामेंट में 8 गोल और 3 असिस्ट कर चुके हैं. वहीं अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भी 8 गोल कर चुके हैं, लेकिन उनके नाम सिर्फ 1 असिस्ट है. इसी वजह से फीफा के नियमों के अनुसार एम्बाप्पे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है. अब सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों खिलाड़ियों के पास अपनी बढ़त मजबूत करने का मौका रहेगा.
गोल्डन बूट सिर्फ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को नहीं मिलता. अगर दो या उससे ज्यादा खिलाड़ियों के गोल बराबर होते हैं, तो फीफा टाई-ब्रेकर नियम लागू करता है. सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस खिलाड़ी ने ज्यादा असिस्ट किए हैं. अगर असिस्ट भी बराबर हों, तो फिर यह देखा जाता है कि किस खिलाड़ी ने कम मिनट खेलकर अपने गोल किए हैं. इस समय एम्बाप्पे और मेसी दोनों के 8-8 गोल हैं, लेकिन एम्बाप्पे के 3 असिस्ट हैं, जबकि मेसी के सिर्फ 1 इसी कारण फ्रांस के स्टार खिलाड़ी फिलहाल गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं.
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|असिस्ट
|खेले गए मिनट
|1
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|8
|3
|563
|2
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|8
|1
|468
|3
|एर्लिंग हालैंड
|नॉर्वे
|7
|0
|416
|4
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|1
|489
|5
|उस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|5
|2
|492
गोल्डन बूट की रेस अभी खत्म नहीं हुई है. नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं और वह एम्बाप्पे व मेसी से सिर्फ एक गोल पीछे हैं. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन 6 गोल और 1 असिस्ट के साथ चौथे नंबर पर हैं. अगर आने वाले मुकाबलों में ये दोनों खिलाड़ी गोल करते हैं, तो रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दूसरी ओर फ्रांस के उस्मान डेम्बेले भी शानदार फॉर्म में हैं. मोरक्को के खिलाफ गोल करने के बाद उनके नाम अब 5 गोल और 2 असिस्ट हो गए हैं. इसलिए सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले गोल्डन बूट की दौड़ को और रोमांचक बना सकते हैं.
मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में एम्बाप्पे ने पहले गोल करके फ्रांस को बढ़त दिलाई और फिर डेम्बेले के गोल में भी अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ फ्रांस लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया. एम्बाप्पे के नाम अब 2018, 2022 और 2026 वर्ल्ड कप मिलाकर कुल 20 गोल हो चुके हैं. वह इस मामले में लियोनेल मेसी के 21 वर्ल्ड कप गोल के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम पीछे हैं. इसके अलावा एम्बाप्पे फ्रांस के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल योगदान पूरे किए हैं. उनके नाम अब 64 गोल और 36 असिस्ट दर्ज हैं.
किलियन एम्बाप्पे पहले भी गोल्डन बूट जीत चुके हैं. उन्होंने 2022 कतर वर्ल्ड कप में 8 गोल कर यह सम्मान अपने नाम किया था. इससे पहले 2018 में इंग्लैंड के हैरी केन, 2014 में कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज, 2010 में जर्मनी के थॉमस म्यूलर और 2006 में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे ने गोल्डन बूट जीता था. अगर एम्बाप्पे मौजूदा टूर्नामेंट में अपनी बढ़त बनाए रखते हैं, तो वह लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में यह खिताब जीतने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे.
|वर्ल्ड कप
|विजेता
|देश
|गोल
|2022 (कतर)
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|8
|2018 (रूस)
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|2014 (ब्राजील)
|जेम्स रोड्रिगेज
|कोलंबिया
|6
|2010 (दक्षिण अफ्रीका)
|थॉमस म्यूलर
|जर्मनी
|5
|2006 (जर्मनी)
|मिरोस्लाव क्लोजे
|जर्मनी
|5
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