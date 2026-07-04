FIFA World Cup 2026: मेसी ने एम्बाप्पे को छोड़ा पीछे, गोल्डन बूट की रेस में बने नंबर 1

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस रोमांचक हो गई है. मेसी सबसे आगे हैं, जबकि एम्बाप्पे, केन और हालैंड भी खिताब की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं.

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मेसी गोल्डन बूट की रेस में निकले सबसे आगे (Image: AI)

मेसी गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे

एम्बाप्पे को पीछे छोड़ बढ़ाई अपनी बढ़त

केन और हालैंड अभी भी मजबूत दावेदार

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की दौड़ अब और भी रोमांचक हो गई है. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया है. राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे के खिलाफ मुकाबले में मेसी ने एक अहम गोल किया. इस गोल के साथ टूर्नामेंट में उनके कुल 7 गोल हो गए और वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. मेसी का यह गोल उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

एम्बाप्पे ने कैसे दी थी मेसी को टक्कर?

कुछ दिन पहले तक किलियन एम्बाप्पे और मेसी दोनों के 6-6 गोल थे. फ्रांस और स्वीडन के बीच खेले गए मुकाबले में एम्बाप्पे ने दो शानदार गोल किए थे. उनकी बेहतरीन पारी की बदौलत फ्रांस ने 3-0 से जीत दर्ज की थी. इस मैच के बाद एम्बाप्पे गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी के बराबर पहुंच गए थे. इतना ही नहीं, वह वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए. हालांकि मेसी ने अगले ही मैच में बढ़त हासिल कर ली.

केन और हालैंड भी बने हुए हैं मजबूत दावेदार

गोल्डन बूट की रेस सिर्फ मेसी और एम्बाप्पे तक सीमित नहीं है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड भी इस मुकाबले में बने हुए हैं. दोनों खिलाड़ियों के नाम अब तक 5-5 गोल दर्ज हैं. केन ने डीआर कांगो के खिलाफ दो गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई, जबकि हालैंड ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ अहम गोल करके अपनी टीम को आगे पहुंचाया. दोनों खिलाड़ी किसी भी बड़े मैच में शानदार प्रदर्शन कर रैंकिंग बदल सकते हैं.

किन खिलाड़ियों की नजर भी गोल्डन बूट पर है?

ब्राजील के विनीसियस जूनियर, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल और सेनेगल के इस्माइला सार के नाम 4-4 गोल हैं. वहीं मैक्सिको के जूलियन क्विनोनेस और जर्मनी के डेनिज उंडाव जैसे खिलाड़ी 3 गोल के साथ अभी भी दौड़ में बने हुए हैं. अगर आने वाले मुकाबलों में ये खिलाड़ी लगातार गोल करते हैं, तो गोल्डन बूट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026: सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

रैंक खिलाड़ी देश गोल 1 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 7 2 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 6 3 एरलिंग हालैंड नॉर्वे 5 4 हैरी केन इंग्लैंड 5 5 विनीसियस जूनियर ब्राजील 4 6 मिकेल ओयारजाबाल स्पेन 4 7 उस्मान डेम्बेले फ्रांस 4 8 इस्माइला सार सेनेगल 4

आगे की रेस क्यों होगी और ज्यादा रोमांचक?

अब टूर्नामेंट अपने सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है. क्वार्टर फाइनल और उसके बाद के मुकाबलों में हर गोल की कीमत बढ़ जाएगी. अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और नॉर्वे जैसी टीमें अभी भी टूर्नामेंट में बनी हुई हैं, इसलिए उनके स्टार खिलाड़ियों के पास गोल करने के कई मौके होंगे. मेसी पहली बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने की कोशिश में हैं, जबकि एम्बाप्पे अपना खिताब बचाना चाहते हैं. दूसरी ओर केन और हालैंड भी सिर्फ एक शानदार मैच के दम पर सबसे आगे पहुंच सकते हैं. ऐसे में गोल्डन बूट की यह रेस आखिर तक बेहद रोमांचक रहने वाली है.