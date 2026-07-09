FIFA World Cup 2026: स्विट्जरलैंड बनाम कोलंबिया मैच से गोल्डन बूट की दौड़ पर पड़ा क्या असर, गोल्डन ग्लब का क्या है हाल?

FIFA World Cup 2026 में गुरुवार को आखिरी राउंड ऑफ 16 मैच स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेला गया. यह मैच नियमित 90 मिनट और इंजरी टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा. दोनों टीमें मैच में गोल का अपना खाता ही नहीं खोल पाई. एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी जब मैच 0-0 की बराबरी पर था, तो मैच का नतीजा पेनल्टी शूट आउट से निकला. यहां स्विट्जर लैंड ने कोलंबिया को सिर्फ 1 गोल (4-3) के अंतर से मात देकर राउंड ऑफ 8 में अपनी जगह बना ली.
स्विट्जरलैंड की टीम अपने क्वॉर्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा. नियमित समय के बाद एक्स्ट्रा टाइम तक यह मैच 0-0 की बराबरी पर रहा, तो इससे गोल्डन बूट की अंकतालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. इन दोनों ही टीमों का कोई भी खिलाड़ी गोल्डन बूट की दौड़ में दूर-दूर तक नहीं है.
स्विट्जरलैंड की टीम ने टूर्नामेंट के अंतिम 8 में जगह बना ली है और उनसे अब तक टूर्नामेंट में कुल 9 गोल दागे हैं. इसके बावजूद उसका कोई खिलाड़ी अभी तक ऐसा नहीं है, जिसने टूर्नामेंट में अब तक 4 या इससे ज्यादा गोल किए हों. उसकी ओर से सबसे ज्यादा 3 गोल जोहान मंजाम्बी ने किए हैं. वह गोल्डन बूट की दौड़ में 12वें पायदान पर है. कोलंबिया की टीम ने राउंड ऑफ 16 तक के अपने सफर में सिर्फ 5 गोल ही किए.
इस मैच के बाद गोल्डन बूट की दौड़ में कोई हेरफेर नहीं हुआ. लियोनेल मेसी पहले पायदान पर जस के तस बने हुए हैं, जबकि दूसरे पायदान पर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे का नाम है.
|क्रम संख्या
|नाम
|देश
|गोल
|असिस्ट
|1
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना (FRA)
|8
|1
|2
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस (FRA)
|7
|2
|3
|एर्लिंग हालैंड
|नॉर्वे (NOR)
|7
|0
|4
|हैरी केन
|इंग्लैंड (ENG)
|6
|1
|5
|ओउसमाने डेम्बेले
|फ्रांस (FRA)
|4
|2
|6
|इस्माइला सार
|सेनेगल (SEN)
|4
|1
|7
|मिकेल ओयरजाबल
|स्पेन (ESP)
|4
|1
|8
|जूलियन क्वीनोनेस
|मैक्सिको (MEX)
|4
|1
|9
|जुडे बेलिंघम
|इंग्लैंड (ENG)
|4
|1
|10
|विनिसियस जूनियर
|ब्राजील (BRA)
|4
|1
गोल करने के बाद फीफा में गोल बचाने का भी खास महत्व है. फीफा यहां गोल बचाने के वाले गोलकीपरों का रिकॉर्ड भी रखता है और टूर्नामेंट के अंत तक बेस्ट गोलकीपर को गोल्डन ग्लब अवॉर्ड से नवाजा जाता है. इस दौड़ में स्विट्जरलैंड के ग्रेगोर कोबेल 7.87 रेटिंग के साथ टॉप पर हैं. इस टूर्नामेंट में गोल बचाने का उनका औसत भी सबसे शानदार है, जो 84.2 परसेंट है.
उनके बाद पुर्तगाल के डियागो कोस्टा का नाम है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7.72 रेटिंग पाई. उनका गोल सेव परसेंटेज 86.4 था लेकिन पुर्तगाल की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.
|क्रम संख्या
|गोलकीपर का नाम
|देश
|रेटिंग
|परसेंटेज (%)
|1
|ग्रेगोर कोबेल
|स्विट्जरलैंड (SUI)
|7.87
|84.2
|2
|डियागो कोस्टा
|पुर्तगाल (POR)
|7.72
|86.4
|3
|उनाई साइमन
|स्पेन (ESP)
|7.71
|87.6
|4
|ओरलांडो गिल
|परागवे (PAR)
|7.67
|79.3
|5
|वोजिन्हा
|केप वेर्दे (CPV)
|7.63
|78.3
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