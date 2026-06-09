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FIFA World Cup 2026: 48 टीमें, 39 दिन, 104 मैच- यहां देखें भारतीय समयानुसार पूरा शेड्यूल

गुरुवार से फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो रही है. इस बार यह टूर्नामेंट सबसे लंबे समय तक चलेगा, जो 39 दिनों तक खेला जाएगा. इस बार इसमें दुनिया की 48 टीमें भाग ले रही हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: June 9, 2026, 2:04 PM IST
2026 World Cup
यहां देखें- फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल (तस्वीरे: FIFA World Cup Instagram से)

2026 फीफा वर्ल्ड (2026 FIFA World Cup) की 11 जून से शुरुआत हो रही है, जो 19 जुलाई यानी अगले 39 दिनों तक खेला जाएगा. फुटबॉल फैन्स इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं अब पूरी दुनिया बड़ी सी गोल गेंद के पीछे दौड़ती-भागती नजर आएगी. पहली बार किसी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देशों को मिली है. इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसके संयुक्त मेजबान है. इतना ही नहीं इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं. यह पहला मौका है, जब एक साथ इतनी ज्यादा टीमों को एक ही मंच पर लाया जा रहा है. इन सभी टीमों को 4-4 टीमों के 12 ग्रुपों में बांटा गया है.

FIFA World Cup 2026: ग्रुप वाइज भाग ले रहीं सभी 48 टीमें

ग्रुप A – मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, चेकिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया (साउथ कोरिया)
ग्रुप B – बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड

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ग्रुप C – ब्राजील, हैती, मोरक्को, स्कॉटलैंड
ग्रुप D – ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, तुर्किये, यूएसए (अमेरिका)

ग्रुप E – कुरासाओ, इक्वाडोर, जर्मनी, कोट डि आइवर
ग्रुप F – जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, ट्यूनीशिया

ग्रुप G – बेल्जियम, मिस्र (इजिप्ट), इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, न्यूजीलैंड
ग्रुप H – स्पेन, काबो वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे

ग्रुप I – फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे
ग्रुप J – अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन

ग्रुप K – पुर्तगाल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया
ग्रुप L – इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल तारीखें
ग्रुप स्टेज (Group Stage) 11-27 जून
राउंड ऑफ 32 (Round of 32) 28 जून-3 जुलाई
राउंड ऑफ 16 (Round of 16) 4-7 जुलाई
क्वार्टर फाइनल (Quarter-finals) 9-11 जुलाई
सेमीफाइनल (Semi-finals) 14-15 जुलाई
तीसरे स्थान का प्लेऑफ (Third-place Playoff) 18 जुलाई
फाइनल (Final) 19 जुलाई

FIFA वर्ल्ड कप 2026: ग्रुप स्टेज के मैचों का शेड्यूल

तारीख ग्रुप मैच भारतीय समय (IST)
12 जून A मेक्सिको vs दक्षिण अफ्रीका 12:30 AM
12 जून A दक्षिण कोरिया vs चेकिया 7:30 AM
13 जून B कनाडा vs बोस्निया 12:30 AM
13 जून D यूएसए vs पराग्वे 6:30 AM
14 जून B कतर vs स्विट्जरलैंड 12:30 AM
14 जून C ब्राजील vs मोरक्को 3:30 AM
14 जून C हैती vs स्कॉटलैंड 6:30 AM
14 जून D ऑस्ट्रेलिया vs तुर्किये 9:30 AM
14 जून E जर्मनी vs कुरासाओ 10:30 PM
15 जून F नीदरलैंड vs जापान 1:30 AM
15 जून E आइवरी कोस्ट vs इक्वाडोर 4:30 AM
15 जून F स्वीडन vs ट्यूनीशिया 7:30 AM
15 जून H स्पेन vs केप वर्डे 9:30 PM
16 जून G बेल्जियम vs मिस्र 12:30 AM
16 जून H सऊदी अरब vs उरुग्वे 3:30 AM
16 जून G ईरान vs न्यूजीलैंड 6:30 AM
16 जून I फ्रांस vs सेनेगल 12:30 AM
16 जून I इराक vs नॉर्वे 3:30 AM
17 जून J अर्जेंटीना vs अल्जीरिया 6:30 AM
17 जून J ऑस्ट्रिया vs जॉर्डन 9:30 AM
17 जून K पुर्तगाल vs डीआर कांगो 10:30 PM
17 जून L इंग्लैंड vs क्रोएशिया 1:30 AM
18 जून L घाना vs पनामा 4:30 AM
18 जून K उज्बेकिस्तान vs कोलंबिया 7:30 AM
18 जून A चेकिया vs दक्षिण अफ्रीका 9:30 PM
19 जून B स्विट्जरलैंड vs बोस्निया 12:30 AM
19 जून B कनाडा vs कतर 3:30 AM
19 जून A मेक्सिको vs दक्षिण कोरिया 6:30 AM
19 जून D यूएसए vs ऑस्ट्रेलिया 12:30 AM
19 जून C स्कॉटलैंड vs मोरक्को 3:30 AM
20 जून C ब्राजील vs हैती 6:00 AM
20 जून D तुर्किये vs पराग्वे 8:30 AM
20 जून F नीदरलैंड vs स्वीडन 10:30 PM
21 जून E जर्मनी vs आइवरी कोस्ट 1:30 AM
21 जून E इक्वाडोर vs कुरासाओ 5:30 AM
21 जून F ट्यूनीशिया vs जापान 9:30 AM
21 जून H स्पेन vs सऊदी अरब 9:30 PM
22 जून G बेल्जियम vs ईरान 12:30 AM
22 जून H उरुग्वे vs केप वर्डे 3:30 AM
22 जून G न्यूजीलैंड vs मिस्र 6:30 AM
22 जून J अर्जेंटीना vs ऑस्ट्रिया 10:30 PM
23 जून I फ्रांस vs इराक 2:30 AM
23 जून I नॉर्वे vs सेनेगल 5:30 AM
23 जून J जॉर्डन vs अल्जीरिया 8:30 AM
23 जून K पुर्तगाल vs उज्बेकिस्तान 10:30 PM
24 जून L इंग्लैंड vs घाना 1:30 AM
24 जून L पनामा vs क्रोएशिया 4:30 AM
24 जून K कोलंबिया vs डीआर कांगो 7:30 AM
25 जून B स्विट्जरलैंड vs कनाडा 12:30 AM
25 जून B बोस्निया vs कतर 12:30 AM
25 जून C मोरक्को vs हैती 3:30 AM
25 जून C स्कॉटलैंड vs ब्राजील 3:30 AM
25 जून A दक्षिण अफ्रीका vs दक्षिण कोरिया 6:30 AM
25 जून A चेकिया vs मेक्सिको 6:30 AM
26 जून E कुरासाओ vs आइवरी कोस्ट 1:30 AM
26 जून E इक्वाडोर vs जर्मनी 1:30 AM
26 जून F ट्यूनीशिया vs नीदरलैंड 4:30 AM
26 जून F जापान vs स्वीडन 4:30 AM
26 जून D तुर्किये vs यूएसए 7:30 AM
26 जून D पराग्वे vs ऑस्ट्रेलिया 7:30 AM
27 जून I नॉर्वे vs फ्रांस 12:30 AM
27 जून I सेनेगल vs इराक 12:30 AM
27 जून H केप वर्डे vs सऊदी अरब 5:30 AM
27 जून H उरुग्वे vs स्पेन 5:30 AM
27 जून G न्यूजीलैंड vs बेल्जियम 8:30 AM
27 जून G मिस्र vs ईरान 8:30 AM
28 जून L पनामा vs इंग्लैंड 2:30 AM
28 जून L क्रोएशिया vs घाना 2:30 AM
28 जून K कोलंबिया vs पुर्तगाल 5:00 AM
28 जून K डीआर कांगो vs उज्बेकिस्तान 5:00 AM
28 जून J अल्जीरिया vs ऑस्ट्रिया 7:30 AM
28 जून J जॉर्डन vs अर्जेंटीना 7:30 AM

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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