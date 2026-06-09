FIFA World Cup 2026: 48 टीमें, 39 दिन, 104 मैच- यहां देखें भारतीय समयानुसार पूरा शेड्यूल

12 जून A मेक्सिको vs दक्षिण अफ्रीका 12:30 AM

12 जून A दक्षिण कोरिया vs चेकिया 7:30 AM

13 जून B कनाडा vs बोस्निया 12:30 AM

13 जून D यूएसए vs पराग्वे 6:30 AM

14 जून B कतर vs स्विट्जरलैंड 12:30 AM

14 जून C ब्राजील vs मोरक्को 3:30 AM

14 जून C हैती vs स्कॉटलैंड 6:30 AM

14 जून D ऑस्ट्रेलिया vs तुर्किये 9:30 AM

14 जून E जर्मनी vs कुरासाओ 10:30 PM

15 जून F नीदरलैंड vs जापान 1:30 AM

15 जून E आइवरी कोस्ट vs इक्वाडोर 4:30 AM

15 जून F स्वीडन vs ट्यूनीशिया 7:30 AM

15 जून H स्पेन vs केप वर्डे 9:30 PM

16 जून G बेल्जियम vs मिस्र 12:30 AM

16 जून H सऊदी अरब vs उरुग्वे 3:30 AM

16 जून G ईरान vs न्यूजीलैंड 6:30 AM

16 जून I फ्रांस vs सेनेगल 12:30 AM

16 जून I इराक vs नॉर्वे 3:30 AM

17 जून J अर्जेंटीना vs अल्जीरिया 6:30 AM

17 जून J ऑस्ट्रिया vs जॉर्डन 9:30 AM

17 जून K पुर्तगाल vs डीआर कांगो 10:30 PM

17 जून L इंग्लैंड vs क्रोएशिया 1:30 AM

18 जून L घाना vs पनामा 4:30 AM

18 जून K उज्बेकिस्तान vs कोलंबिया 7:30 AM

18 जून A चेकिया vs दक्षिण अफ्रीका 9:30 PM

19 जून B स्विट्जरलैंड vs बोस्निया 12:30 AM

19 जून B कनाडा vs कतर 3:30 AM

19 जून A मेक्सिको vs दक्षिण कोरिया 6:30 AM

19 जून D यूएसए vs ऑस्ट्रेलिया 12:30 AM

19 जून C स्कॉटलैंड vs मोरक्को 3:30 AM

20 जून C ब्राजील vs हैती 6:00 AM

20 जून D तुर्किये vs पराग्वे 8:30 AM

20 जून F नीदरलैंड vs स्वीडन 10:30 PM

21 जून E जर्मनी vs आइवरी कोस्ट 1:30 AM

21 जून E इक्वाडोर vs कुरासाओ 5:30 AM

21 जून F ट्यूनीशिया vs जापान 9:30 AM

21 जून H स्पेन vs सऊदी अरब 9:30 PM

22 जून G बेल्जियम vs ईरान 12:30 AM

22 जून H उरुग्वे vs केप वर्डे 3:30 AM

22 जून G न्यूजीलैंड vs मिस्र 6:30 AM

22 जून J अर्जेंटीना vs ऑस्ट्रिया 10:30 PM

23 जून I फ्रांस vs इराक 2:30 AM

23 जून I नॉर्वे vs सेनेगल 5:30 AM

23 जून J जॉर्डन vs अल्जीरिया 8:30 AM

23 जून K पुर्तगाल vs उज्बेकिस्तान 10:30 PM

24 जून L इंग्लैंड vs घाना 1:30 AM

24 जून L पनामा vs क्रोएशिया 4:30 AM

24 जून K कोलंबिया vs डीआर कांगो 7:30 AM

25 जून B स्विट्जरलैंड vs कनाडा 12:30 AM

25 जून B बोस्निया vs कतर 12:30 AM

25 जून C मोरक्को vs हैती 3:30 AM

25 जून C स्कॉटलैंड vs ब्राजील 3:30 AM

25 जून A दक्षिण अफ्रीका vs दक्षिण कोरिया 6:30 AM

25 जून A चेकिया vs मेक्सिको 6:30 AM

26 जून E कुरासाओ vs आइवरी कोस्ट 1:30 AM

26 जून E इक्वाडोर vs जर्मनी 1:30 AM

26 जून F ट्यूनीशिया vs नीदरलैंड 4:30 AM

26 जून F जापान vs स्वीडन 4:30 AM

26 जून D तुर्किये vs यूएसए 7:30 AM

26 जून D पराग्वे vs ऑस्ट्रेलिया 7:30 AM

27 जून I नॉर्वे vs फ्रांस 12:30 AM

27 जून I सेनेगल vs इराक 12:30 AM

27 जून H केप वर्डे vs सऊदी अरब 5:30 AM

27 जून H उरुग्वे vs स्पेन 5:30 AM

27 जून G न्यूजीलैंड vs बेल्जियम 8:30 AM

27 जून G मिस्र vs ईरान 8:30 AM

28 जून L पनामा vs इंग्लैंड 2:30 AM

28 जून L क्रोएशिया vs घाना 2:30 AM

28 जून K कोलंबिया vs पुर्तगाल 5:00 AM

28 जून K डीआर कांगो vs उज्बेकिस्तान 5:00 AM

28 जून J अल्जीरिया vs ऑस्ट्रिया 7:30 AM