जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से रौंद कर किया FIFA World Cup से बाहर, जापान ने पहली बार किया कुछ ऐसा

जापान ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप में 4 गोल दागने का काम किया. वह ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम भी बनी है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 21, 2026, 4:32 PM IST
Japan FIFA
ट्यूनिशिया के खिलाफ नीली जर्सी में जापान का खिलाड़ी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-F मैच में जापान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को एकतरफा 4-0 से हरा कर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब जापान ने एक मैच में चार गोल किए हैं. इस जीत के साथ ही जापान ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी दावेदारा को पुख्ता कर लिया है.

फीफा वर्ल्ड कप में एएफसी (एशियाई फुटबॉल परिसंघ) की टीमों के बीच खेले गए पिछले 151 मैचों में किसी भी टीम ने एक मुकाबले में चार गोल नहीं किए थे. जापान ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और वह ऐसा करने वाला पहला एएफसी देश बन गया है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जापान की यह जीत वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी एएफसी टीम की सबसे बड़ी जीत भी है.

और पढ़ें: FIFA World Cup: रिकॉर्ड स्पीड से पार हुआ 100 गोल का आंकड़ा, 2026 ने तोड़ दिए दशकों पुराने रिकॉर्ड

ESP vs KSA Z5

जापान की बड़ी जीत की शुरुआत अयासे उएदा ने की. उन्होंने ऊंची छलांग लगाते हुए ट्यूनीशिया के डिफेंडरों के ऊपर से बेहतरीन हेडर लगाया और गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए जापान को 1-0 की बढ़त दिलाई. इस मुकाबले में उएदा ने दो गोल किए और इसके साथ ही वह फीफा वर्ल्ड कप के एक ही मैच में दो गोल करने वाले पहले जापानी खिलाड़ी बने.

वहीं, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के 1000वें मैच में कीटो नाकामुरा ने भी अपना नाम दर्ज कराया. वह पेनल्टी बॉक्स में तेजी से पहुंचे और सही जगह पर मौजूद रहे. इसके बाद दाइची कामदा को कई खिलाड़ियों के बीच से सटीक पास दिया, जिसे कामदा ने गोल में बदलकर जापान की बढ़त को 2-0 कर दिया.

कामदा का चौथे मिनट में किया गया गोल फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी जापानी खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल है. इससे पहले, यह रिकॉर्ड शिंजी कागावा के नाम था, जिन्होंने साल 2018 में कोलंबिया के खिलाफ मैच के छठे मिनट में गोल दागा था. उएदा ने मैच के 31वें मिनट में जापान के लिए दूसरा गोल दागा.

मैच के दूसरे हाफ में भी जापान का दबदबा देखने को मिला और मैच के 69वें मिनट में जुन्‍या इतो ने शानदार स्लाइड लगाते हुए टीम की ओर से तीसरा गोल किया. मैच के 83वें मिनट में उएदा ने अपना दूसरा और मैच का चौथा गोल करते हुए जापान की आसान जीत पर मुहर लगा दी.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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