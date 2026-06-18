FIFA World Cup: इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने वाले सबसे युवा यूरोपीय खिलाड़ी बने

FIFA World Cup 2026: बेलिंगहैम इंग्लैंड के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल में जगह बनाई. उन्होंने सिर्फ 17 साल और 136 दिन की उम्र में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था.

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बेलिंगहैम इंग्लैंड के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल में जगह बनाई. (Photo: IANS)

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया है. हैरी केन की कप्तानी में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया. इस मुकाबले में इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. ग्रुप एल के पहले मैच में क्रोएशिया के खिलाफ बेलिंगहैम का प्रदर्शन दमदार रहा और उन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. बेलिंगहैम ने एक गोल भी दागा. 22 साल के बेलिंगहैम अब चार बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट (2 वर्ल्ड कप और 2 यूरो कप) खेलने वाले सबसे कम उम्र के यूरोपीय खिलाड़ी बन गए हैं.

उन्होंने इस मामले में जर्मनी के जमाल मुसियाला को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले वह यूरो 2020 में पहली बार बड़े टूर्नामेंट में खेले थे. इसके बाद उन्होंने कतर वर्ल्ड कप 2022 और यूरो 2024 में भी हिस्सा लिया. इस लिस्ट में शामिल एक और इंग्लैंड के खिलाड़ी माइकल ओवेन हैं, जो 1998 और 2002 वर्ल्ड कप के साथ-साथ यूरो 2000 और यूरो 2024 में भी खेले थे.

बेलिंगहैम ने कितने साल में किया था डेब्यू?

बेलिंगहैम इंग्लैंड के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल में जगह बनाई. उन्होंने सिर्फ 17 साल और 136 दिन की उम्र में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था. इंग्लैंड इतिहास में उनसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले सिर्फ थियो वालकॉट और वेन रूनी रहे हैं. क्रोएशिया के खिलाफ मैच में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन किया. हैरी केन के दो गोल के बाद दूसरे हाफ में बेलिंगहैम और मार्कस रैशफोर्ड ने गोल करके टीम की जीत पक्की की.

50 इंटरनेशनल मैच पूरे करना है लक्ष्य

बेलिंगहैम ने कहा कि वह एक बार फिर देश का प्रतिनिधित्व करके गर्व महसूस कर रहे हैं. अब उनका अगला लक्ष्य जल्द ही अपने 50 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करना है. उन्होंने कहा, ‘मेरी टीम और मेरे देश के लिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं लाइन पार करूं तो मैं अपना सब कुछ दूं और जब मैं सामने वह बैज पहनूं, पीछे वह नंबर 10 हो, तो मैं अपना सब कुछ टीम को देना चाहता हूं.’ उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत लंबा और थकाने वाला सीजन रहा है. इस दौरान उन्होंने कई बार टीम के कैंप और ट्रेनिंग मिस किए, जितना वह नहीं चाहते थे, हालांकि उन्हें खुद पर भरोसा था कि जब भी बड़ा मौका आएगा, तो वह अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाएंगे.

चार बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे कम उम्र के यूरोपियन खिलाड़ी