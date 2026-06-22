FIFA World Cup: फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बाप्पे के नाम जुड़ने वाला है नया रिकॉर्ड, इराक मैच बनेगा गवाह

FIFA World Cup 2026: खेल की दुनिया में कदम रखने से पहले हर खिलाड़ी यही सपना देखता है कि वह कुछ ऐसा कर जाए, जिसे लोग लंबे समय तक उसे याद रखें. अब फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) भी अपने करियर में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार (22 जून) को इराक के खिलाफ होने वाले मुकाबले में एम्बाप्पे अपने इंटरनेशनल करियर का 100वां मैच खेलने उतरेंगे.
एम्बाप्पे के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. 16 जून को सेनेगल के खिलाफ फ्रांस की 3-1 की जीत में एम्बाप्पे ने दो शानदार गोल किए थे. इसी के साथ उन्होंने ओलिवियर गिरौद के 57 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अब फ्रांस की ओर से उनके नाम 58 इंटरनेशनल गोल दर्ज हो चुके हैं और वह टीम के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं.
एक मैच में एम्बाप्पे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेशनल टीम के लिए 100 मैच खेलना उनके लिए ऐतिहासिक पल है. वर्ल्ड कप में ऐसा होना इसे और खास बनाता है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की सफलता मायने रखती है. अगर फ्रांस इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है, तो एम्बाप्पे पूर्व कप्तान और मौजूदा कोच डिडिएर डेसचैम्प्स के 103 मैच के आंकड़े को भी पीछे छोड़ सकते हैं. वहीं लंबे समय में उनके पास ह्यूगो लोरिस के 145 मैच के रिकॉर्ड तक पहुंचने का मौका भी रहेगा.
आपको बता दें कि एम्बाप्पे ने 2017 में 18 साल की उम्र में फ्रांस के लिए डेब्यू किया था. अब तक 99 मैचों में वह 58 गोल कर चुके हैं. 2018 वर्ल्ड कप में फ्रांस को चैंपियन बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा था, जहां उन्होंने 4 गोल किए थे. इसके बाद 2022 वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 गोल करके गोल्डन बूट जीती. सेनेगल के खिलाफ दो गोल के बाद अब वर्ल्ड कप इतिहास में उनके कुल 14 गोल हो चुके हैं.
हालांकि, एम्बाप्पे का कहना है कि उनका पूरा ध्यान रिकॉर्ड नहीं बल्कि जीत पर है. उन्होंने कहा कि मैच की अहमियत और आगे बढ़ने का लक्ष्य सबसे बड़ा है. फ्रांस अगर इराक को हराने में सफल रहता है, तो टीम राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी. ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एम्बाप्पे के 100वें मैच का नहीं बल्कि फ्रांस के अगले सफर का भी बड़ा पड़ाव माना जा रहा है.
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