FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी के नाम जुड़ी एक और बड़ा रिकॉर्ड, डिएगो माराडोना का तोड़ा पछाड़ा

लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 7 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप में 9 असिस्ट करने का रिकॉर्ड अफने नाम किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 4, 2026, 3:48 PM IST
Leonell Messi
लियोनेल मेसी, फीफा वर्ल्ड कप में बनाया असिस्ट का रिकॉर्ड (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • FIFA वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल (20) करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी
  • मेसी ने बनाया FIFA वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का रिकॉर्ड
  • वर्ल्ड कप में 9 असिस्ट कर डियागो माराडोना को छोड़ा पीछे
  • दो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 7 गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं मेसी, एम्बाप्पे 1 गोल पीछे

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना उलटफेर का शिकार होते-होते बच गई. इस बीच टीम के कप्तान और स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड में खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है. लियोनेल मेसी का शानदार प्रदर्शन जारी है. मेसी हर मुकाबले के साथ नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. काबो वर्डे के खिलाफ खेले गए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में भी मेसी ने एक और बड़ी उपलब्धि को अपने नाम किया.

मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट (गोल करने में मदद) करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मेसी वर्ल्ड कप में अब कुल 9 असिस्ट कर चुके हैं, जबकि माराडोना ने अपने करियर के दौरान विश्व कप में 8 असिस्ट किए. मेसी इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार आठ मुकाबलों में गोल करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने. उन्होंने काबो वर्डे के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक गोल दागते हुए अर्जेंटीना को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: बीमार पिता को घर पर छोड़ देश को वर्ल्ड कप जिताने का जोर लगा रहे लियोनेल मेसी, परिवार का आया बयान

अर्जेंटीना के कप्तान ने काबो वर्डे के खिलाफ मैच का पहला गोल किया. उन्होंने 29वें मिनट में लिसेंड्रो मार्टिनेज से मिले बेहतरीन पास को गोल में तब्दील किया. यह मेसी का विश्व कप में 20वां गोल रहा. फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पहले ही मेसी अपने नाम कर चुके हैं. मेसी दो विश्व कप में 7 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं. मेसी को कड़ी टक्कर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से मिल रही है, जो 6 गोल कर चुके हैं.

मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना को काबो वर्डे के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद जीत नसीब हुई. 90 मिनट तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर था. हालांकि, अतिरिक्त समय में काबो वर्डे के खिलाड़ी डिने बोर्गस मेसी के एक शॉट को क्लियर करने के प्रयास में अपना ही गोल कर बैठे. यह गोल निर्णायक साबित हुआ, जिसके बूते अर्जेंटीना मुकाबले को 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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