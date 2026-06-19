FIFA World Cup 2026: बीमार पिता को घर पर छोड़ देश को वर्ल्ड कप जिताने का जोर लगा रहे लियोनेल मेसी, परिवार का आया बयान

लियोनेल मेसी के पिता इन दिनों बीमार चल रहे हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके पिता की सेहत को लेकर अफवाहें भी चल पड़ीं. इस पर परिवार ने लोगों से 'मानवता' दिखाने की अपील की है.

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FIFA वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

बीमार हैं लियोनेल मेसी के पिता

सोशल मीडिया पर मेसी के पिता की सेहत पर फैल गई थीं अफवाहें

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में पहला गोल दागते ही भावुक हो गए थे मेसी

अर्जंटीना का दूसरा मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ

डिफेन्डिंग चैम्पियन अर्जेंटीना अपने स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के दम पर अपना खिताब बचाने फीफा वर्ल्ड कप में उतरा है. मेसी के दम पर अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया था, जब उसने अल्जीरिया को 3-0 से रौंद दिया. मैच के तीनों ही गोल मेसी की लेग्स से निकले. इस मैच का पहला ही गोल दागकर मेरी भावुक नजर आए थे. दरअसल इन दिनों मेसी भीतर से बहुत भावुक और परेशान हैं क्योंकि उनके पिता बीमार चल रहे हैं.

पहले ही मैच में गोल दागकर भावुक दिखे थे मेसी

मेसी के पिता जॉर्ज मेसी बीमार हैं और वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या से लड़ाई लड़ रहे हैं. यही वजह है कि अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहला गोल करने के बाद मेसी भावुक भी हो गए थे. सोशल मीडिया पर मेसी के पिता को लेकर चल रही तमाम तरह की अटकलों और अफवाहों के बीच उनके परिवार का बयान सामने आया है. मेसी के परिवार ने इस मुश्किल समय में गोपनीयता का सम्मान करने की अपील की है. इसके साथ ही परिवार ने बताया है कि मेसी के पिता बीमार हैं, लेकिन उनकी हेल्थ में लगातार सुधार हो रहा है.

मेसी के परिवार ने पिता की हेल्थ पर जारी किया बयान

परिवार ने इसके साथ ही मेसी के पिता को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर नाराजगी भी जाहिर की है. परिवार ने बताया कि डॉक्टरों की देख रेख में जॉर्ज मेसी का इलाज चल रहा है. परिवार ने बयान में कहा, ‘जॉर्ज मेसी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से उबर रहे हैं. वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है.’

परिवार बोला- अफवाहों से रहें दूर

परिवार ने मेसी के पिता को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न उड़ाने की भी अपील की. परिवार ने साफ किया कि जॉर्ज मेसी की हेल्थ को लेकर उनके द्वारा दी गई जानकारी को ही सही माना जाए. तमाम तरह की रिपोर्ट्स पर भरोसा न जताया जाए. मेसी के परिवार ने सभी से संयम और मानवता दिखाने का भी आग्रह किया.

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब खड़ें हैं मेसी

मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ किए गए तीन गोल के साथ ही जर्मनी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की. मेसी अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. विश्व कप में मेसी अब तक कुल 16 गोल कर चुके हैं. मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ अपना 200वां इंटरनेशनल मुकाबला भी खेला. मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना को अपना अगला मुकाबला 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलना है.

(एजेंसी: आईएएनएस)