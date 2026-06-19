FIFA World Cup 2026: मैक्सिको का अजेय अभियान जारी, साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंची

फीफा वर्ल्ड कप की मेजबान मैक्सिको ने अभी तक कोई गोल नहीं खाया है. वह ग्रुप स्टेज का लगातार दूसरा मैच जीतकर राउंड ऑफ 32 में सबसे पहले पहुंचने वाली टीम बन गई.

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फीफा वर्ल्ड कप 2026- मैक्सिको ने साउथ कोरिया को हराया ((तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा))

फीफा वर्ल्ड कप के 3 मेजबानों में से एक मैक्सिको साउथ कोरिया को हराकर टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में एंट्री कर ली है. 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के दूसरे चरण में उसने सबसे पहले एंट्री मारी है. ग्वाडलाहारा के एक्रोन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप A मुकाबले में मैक्सिको ने साउथ कोरिया को 1-0 से हरा दिया.

इस जीत के साथ ही उसने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली. यह टूर्नामेंट में उसकी लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले उसने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराते हुए अपने अभियान की शुरुआत की थी. आखिरी ग्रुप मुकाबले में वह चेकिया से 25 जून को भिड़ेगी.

मैच की शुरुआत से ही मैक्सिको का गेंद पर ज्यादा कंट्रोल देखने को मिला. हालांकि, साउथ कोरिया ने भी धीरे-धीरे मैच में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी. दोनों टीमों की तरफ से आक्रामक खेल देखने को मिला, लेकिन पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में नाकाम रही.

मैक्सिको और साउथ कोरिया के डिफेंस ने पहले हाफ में दमदार प्रदर्शन किया. हालांकि, दूसरे हाफ की शुरुआत के साथ ही मैक्सिको मैच में 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही. मैक्सिको के लिए मैच का पहला गोल 50वें मिनट में लुईस रोमो ने दागा.

Back-to-back wins for Mexico! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

गुटिएरेज के बेहतरीन थ्रू बॉल का फायदा उठाते हुए लुईस ने शानदार शॉट के साथ गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया. इस गोल के साथ ही मैक्सिको के घरेलू समर्थक भी झूम उठे. हालांकि, इसके बाद साउथ कोरिया ने कई हमले किए, लेकिन वह मैक्सिको के डिफेंस को नहीं भेद सका. मैच के अंतिम क्षणों में साउथ कोरिया गोल करने के बेहद करीब था, लेकिन मैक्सिको के गोलकीपर रेंगल ने शानदार बचाव करते हुए टीम की बढ़त को बरकरार रखा.

Mexico have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

जमीन पर गिरने के बावजूद भी रेंगल, साउथ कोरिया के दो प्रयासों को लगातार विफल करने में सफल रहे. इस जीत के साथ ही ग्रुप ए में मैक्सिको ने पहले स्थान पक्का कर लिया है. वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई है.

मैक्सिको ने लगातार दो मुकाबलों में बिना कोई गोल खाए जीत अर्जित की है. वह घरेलू सरजमीं पर यह कारनामा करने वाली महज दूसरी टीम बनी है. इससे पहले 1998 में फ्रांस ने अपनी मेजबानी में हुए वर्ल्ड कप के शुरुआती दो मुकाबले बिना कोई गोल खाए जीते थे.

(एजेंसी: आईएएनएस)