FIFA World Cup 2026: मोरक्को ने भी जीता दिल, पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में पहुंचा

इससे पहले जर्मनी और पराग्वे के बीच पेनल्टी शूटआउट में पराग्वे ने जर्मनी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इसके बाद मोरक्को ने नीदरलैंड को मात दी.

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मोरक्को के इसा डियोप नीदरलैंड्स के खिलाफ (हवा में हेडर से बॉल हिट करते हुए) (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

मैच के 90 मिनट तक 0-1 से पीछे थी मोरक्को, एक्स्ट्रा टाइम में किया पहला गोल

मोरक्को के लिए इसा डियोप ने किया था बराबरी वाला गोल, जिसने पलट दी बाजी

निर्धारित समय और एक्स्ट्रा टाइम के बाद 1-1 की बराबरी पर था मैच, पेनल्टी शूटआउट से फैसला

पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को से पीछे रह गया नीदरलैंड्स, वर्ल्ड कप से बाहर

मोरक्को ने मंगलवार को यहां मॉन्टेरी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर अंतिम 16 में एंट्री कर ली. मोरक्को की टीम मैच में 90 मिनट तक 0-1 से पीछे थी. यहां जैसे ही खेल को एक्स्ट्रा टाइम के लिए आगे बढ़ाया गया, तब 91वें (एक्स्ट्रा टाइम के पहले ही मिनट) में इसा डियोप (Issa Diop) ने गोल दागकर टीम को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद दोनों टीमें लगातार बढ़त बनाने की कोशिश करती रहीं लेकिन मैच के निर्धारित समय और एक्स्ट्रा टाइम (कुल 120 मिनट) तक वह कोई और गोल नहीं कर पाईं. इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां मोरक्को ने 3-2 से जीत अपने नाम कर ली.

नीदरलैंड्स के लिए 72वें मिनट में कोडी गैकपो (Cody Gakpo) ने गोल दागा था. क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ-बैलेंस टचबैक ने गैकपो को गोल करने में मदद की. गैकपो अब वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के लिए 6 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वह सिर्फ जॉनी रेप से पीछे हैं, जिन्होंने 1974 (4 गोल) और 1978 (3 गोल) के बीच सात गोल किए थे.

मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की. सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में स्थानापन्न चेम्सडाइन टैल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया. मॉन्टेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार-चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया. यह मंगलवार को लगातार दूसरे मैच में, टीमों को बांटने के लिए पेनल्टी किक की जरूरत पड़ी.

पेनल्टी किक के दौरान, दोनों देशों ने अपनी पहली दो कोशिशों में से एक में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए. यासीन बौनू ने क्राइसेनसियो समरविले का शॉट बचाया, और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल की.

वहां, यासीन बौनू शूटआउट में हीरो बने. उन्होंने समरविले का शॉट बचाया, जब दोनों टीमें दो बार चूक गईं, इससे पहले साइबारी ने अहम पेनल्टी को गोल में बदलकर 5 जुलाई को ह्यूस्टन में वर्ल्ड कप को-होस्ट कनाडा के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.

(एजेंसी: आईएएनएस)