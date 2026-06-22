FIFA World Cup: जर्मनी को बड़ा झटका, चोट के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी

खेल के मैदान में जीत, रिकॉर्ड और ट्रॉफियां तो हर कोई याद रखता है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी अचानक गेम से बाहर हो जाए हैरानी होती. खबर आई है कि जर्मनी के स्टार डिफेंडर निको श्लोटरबेक चोट की वजह से फीफा वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेल पाएंगे. जर्मनी को यह बड़ा झटका ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद लगा.
जर्मनी टीम ने मैच 2-1 से जीत लिया, लेकिन पहले हाफ के दौरान निको श्लोटरबेक चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. उनकी जगह दूसरे हाफ में एंटोनियो रुडिगर को उतारा गया. अगले दिन हुए मेडिकल स्कैन में पता चला कि उनके बाएं टखने के मेडियल कोलेटरल लिगामेंट में गंभीर चोट आई है और उन्हें कई महीनों तक मैदान से दूर रहना पड़ सकता है.
26 साल के श्लोटरबेक इस टूर्नामेंट में जर्मनी की डिफेंस लाइन के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हो चुके थे. कोच जूलियन नागेल्समैन की रणनीति में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी. खासकर पीछे से खेल बनाने और गेंद को आगे बढ़ाने की उनकी शक्ति टीम के लिए काफी उपयोगी थी. लेकिन टूर्नामेंट शुरू हो जाने के कारण अब जर्मनी उनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं कर पाएगा.
चोट के बाद जर्मन कोच ने निराशा जरूर जताई, लेकिन उन्होंने श्लोटरबेक के सकारात्मक रवैये की भी तारीफ की. कोच ने कहा कि मैदान पर उनकी कमी महसूस होगी और यह टूर्नामेंट उनके लिए यादगार बन सकता था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी का टीम के साथ बने रहना अच्छी बात है. क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी उनकी मौजूदगी अहम रहती है.
इस बड़े झटके के बावजूद जर्मनी टूर्नामेंट में मजबूत स्थिति में बना हुआ है. टीम ग्रुप ई में शीर्ष स्थान हासिल कर नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है और 12 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की है. अब टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच इक्वाडोर के खिलाफ खेलेगी और उसके बाद पूरा फोकस नॉकआउट मुकाबलों पर रहेगा. जर्मनी को उम्मीद होगी कि बाकी डिफेंडर टीम को आगे तक ले जाने में सफल रहेंगे.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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