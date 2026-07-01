FIFA World Cup 2026 बाहर होने पर स्वीडन के कोच बोले- 'फ्रांस से हारना कोई शर्म की बात नहीं'

फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से मात देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया. किलियन एम्बाप्पे ने मैच में 2 गोल किए और स्वीडन की टीम पूरे मैच में संघर्ष करते दिखाई दी.

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ग्राहम पोटर, स्वीडन के कोच (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है फ्रांस, स्वीडन 37वीं रैंकिंग पर

राउंड ऑफ 16 में पहुंचा फ्रांस, किलियन एम्बाप्पे बने स्टार

इस वर्ल्ड कप में फ्रांस की लगातार चौथी जीत

फ्रांस ने अब तक खेले सभी 4 मैचों में कम से कम 3 गोल दागे

राउंड ऑफ 32 के एक मुकाबले में स्वीडन को फ्रांस के खिलाफ 0-3 से हारकर बाहर होना पड़ा है. इस मैच में स्वीडन की टीम बहुत उम्मीदें लेकर उतरी थी लेकिन वह जानती थी कि फ्रांस जैसी दमदार टीम के सामने उसकी राह कतई आसान नहीं होगी. फ्रांस की टीम इस टूर्नामेंट में बेहतरीन लय पकड़े हुए है. उसने अभी तक अपने सभी चारों मैच जीते हैं और सभी मैच में कम से कम 3 गोल दागे हैं. टीम की इस हार के बाद स्वीडन के मुख्य कोच ग्राहम पॉटर ने कहा कि फ्रांस जैसी मजबूत टीम से हारना किसी भी तरह से शर्म की बात नहीं है.

इस कोच ने अपनी टीम के अभियान पर गर्व जताया. बता दें फ्रांस दुनिया की दूसरे नंबर की टीम है, जबकि स्वीडन FIFA रैंकिंग में 37वें पायदान पर है. राउंड ऑफ 32 में स्वीडन ने फ्रांस के खिलाफ 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ मैदान में उतरते हुए आत्मविश्वास भरी शुरुआत की. टीम ने आक्रामक रक्षात्मक खेल दिखाया, कई बार गेंद अपने कब्जे में ली और कुछ अच्छे आक्रमण भी किए. लेकिन किलियन एम्बाप्पे के दो गोलों की बदौलत ले ब्लूज (फ्रांस) ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वीडन को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन के मुख्य कोच ग्राहम पॉटर ने कहा, ‘मुझे अपने खिलाड़ियों से किसी भी तरह की शिकायत नहीं है. मुझे नहीं लगता कि फ्रांस जैसी टीम से हारना शर्म की बात है. वे बेहतर टीम थे और उनके पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं. हमारे लिए यह अभियान आगे बढ़ने की मजबूत नींव है और अब तक के प्रदर्शन पर हमें गर्व होना चाहिए.’

पॉटर ने अधिक आक्रामक फॉर्मेशन अपनाने के अपने फैसले का भी बचाव किया. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा कि इससे हमें उन पर दबाव बनाने का बेहतर मौका मिलेगा. मैच की शुरुआत में हमारे पास कुछ अच्छे ट्रांजिशन मूव्स थे, लेकिन हम उनका पूरा फायदा नहीं उठा सके. अंत में विपक्षी टीम की गुणवत्ता अपनी जगह रहती है. इसलिए मैं फ्रांस को बधाई देता हूं, वे जीत के पूरी तरह हकदार थे.’

पॉटर ने फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे की भी जमकर तारीफ की. एम्बाप्पे ने इस मैच में दो गोल कर वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या 18 तक पहुंचा दी, जो मिरोस्लाव क्लोज़े से दो अधिक और लियोनेल मेसी से सिर्फ एक कम है. उन्होंने कहा, ‘वह बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उनका गोल उनकी रफ्तार और बेहद तेजी से शॉट लगाने की क्षमता का शानदार उदाहरण था. उनका स्तर अविश्वसनीय रूप से ऊंचा है.’

(एजेंसी: आईएएनएस)