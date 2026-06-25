FIFA World Cup: नॉर्वे के 'वाइकिंग रो' जश्न पर छिड़ी बहस, जानें क्या है पूरा विवाद

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे का वाइकिंग रो सेलिब्रेशन को लेकर खूब चर्चा हो रही है. जानिए यह जश्न क्या है, स्वीडन और डेनमार्क में इसे लेकर बहस क्यों शुरू हुई.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 25, 2026, 12:01 AM IST
FIFA World Cup: नॉर्वे के 'वाइकिंग रो' जश्न पर छिड़ी बहस, जानें क्या है पूरा विवाद
नॉर्वे फिलहाल अपने फुटबॉल इतिहास के सबसे अच्छे दौर में दिख रहा है. (Photo from Reuters)
  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे का वाइकिंग रो सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बन गया.
  • कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड ने जीत के बाद खिलाड़ियों और फैंस के साथ इसे लीड किया.
  • डेनमार्क में नॉर्वे की सफलता को लेकर अलग तरह की निराशा दिखी.
  • पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया ने फुटबॉल के साथ क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की बहस भी छेड़ दी.

FIFA World Cup 2026: इस फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे टीम अपने खास अंदाज वाले जश्न की वजह से लगातार सुर्खियों में है. जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों द्वारा किया जाने वाला ‘वाइकिंग रो’ सेलिब्रेशन अब उसकी नई पहचान बन रहा है. यह जश्न कुछ ऐसा होता है जिसमें खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और फैंस एक साथ बैठकर नाव चलाने जैसी एक्टिंग करते हैं. सेनेगल के खिलाफ 3-2 की जीत के बाद कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड ने खुद इस सेलिब्रेशन की अगुवाई की.

स्वीडन बोला – अब जरूरत से ज्यादा हो रहा

लेकिन नॉर्वे के पड़ोसी देशों में इस जश्न को लेकर अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. स्वीडन की टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इसे ज्यादा आकर्षक नहीं माना. स्वीडिश डिफेंडर गुस्ताफ लागरबिएल्के ने कहा कि उन्हें यह ट्रेंड खास पसंद नहीं है. उन्हें लगता है कि हर बार कैमरों का उसी तरफ जाना इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा है. वहीं कुछ खिलाड़ियों ने इसकी तुलना पुराने समय में आइसलैंड के मशहूर थंडरक्लैप सेलिब्रेशन से भी की. उनके मुताबिक शुरुआत में यह नया लगा होगा, लेकिन अब यह बार-बार दोहराया जा रहा है.

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डेनमार्क में दिखी अलग तरह की बेचैनी

न्यूज एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां स्वीडन इस ट्रेंड को हल्के अंदाज में देखा. वहीं डेनमार्क में नॉर्वे की सफलता को लेकर कुछ ज्यादा बेचैनी महसूस की गई. डेनमार्क इस बार वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाया और ऐसे में नॉर्वे का शानदार प्रदर्शन वहां चर्चा का विषय बन गया. डेनिश मीडिया में इस बात को लेकर टिप्पणियां सामने आईं कि नॉर्वे फिलहाल अपने फुटबॉल इतिहास के सबसे अच्छे दौर में दिख रहा है.

एक सेलिब्रेशन से शुरू हुई बहस

नॉर्वे का ‘वाइकिंग रो’ अब सिर्फ एक गोल सेलिब्रेशन नहीं रह गया है. यह पड़ोसी देशों के बीच खेल, पहचान और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की बहस का हिस्सा बन गया है. जहां नॉर्वे के लिए यह जश्न आत्मविश्वास और सफलता की निशानी है, वहीं कुछ पड़ोसी इसे जरूरत से ज्यादा प्रचारित मान रहे हैं. हालांकि, इतना तय है कि वर्ल्ड कप खत्म होने तक यह सेलिब्रेशन चर्चा में बना रह सकता है और हर जीत के बाद कैमरे फिर उसी तरफ घूम सकते हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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