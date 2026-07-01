FIFA World Cup 2026: नॉकआउट में पहली बार जीता नॉर्वे, टीम के स्टार स्ट्राइकर हालैंड बोले अब बोनस ही बोनस

नॉर्वे 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में उतरा था और उसने पहली बार नॉक आउट स्टेज में जीत दर्ज की है. इससे टीम के स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड गदगद नजर आए...

Written by: Arun Kumar
Published: July 1, 2026, 3:21 PM IST
Norway Beat Cote d'ivor
नॉर्वे के स्ट्राइकर एरिंग हालैंड (दाएं) कोट डी आइवर के खिलाफ एक्शन में (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA वर्ल्ड कप में 1998 के बाद खेलने उतरी नॉर्वे की टीम ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉक आउट की पहली बाधा पार कर ली है. उसने बुधवार को कोट डी आइवर को 2-1 हराकर अंतिम 16 में एंट्री कर ली है. फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में यह नॉर्वे की पहली नॉकआउट जीत है. इस जीत से उसके स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड बेहद खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि 28 वर्षों बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने और ग्रुप चरण से आगे बढ़ने के बाद अब टीम के लिए आगे मिलने वाली हर सफलता ‘बोनस’ के समान है.

एरलिंग हालैंड ने फीफा विश्व कप में अपने गोल करने का सिलसिला जारी रखते हुए अंतिम क्षणों में निर्णायक गोल दागा, जिससे नॉर्वे ने कोट डी आइवर को 2-1 से हराया. इस जीत के साथ नॉर्वे ने 1998 के बाद पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 (राउंड ऑफ 16) में जगह बनाई.

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हालैंड ने कहा, ‘यह इतिहास है और इसका अहसास अविश्वसनीय है. हमने 28 साल बाद पहली बार विश्व कप के लिए क्वॉलीफाई किया, फिर ग्रुप चरण पार किया और अब अगले दौर में पहुंचकर न्यूयॉर्क में ब्राजील से मुकाबला करेंगे. यह शानदार है. अब इसके बाद मिलने वाली हर उपलब्धि हमारे लिए बोनस है. अब हम बिना किसी दबाव के खेल सकते हैं और इस पल का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि शायद हमें दोबारा ऐसा एहसास कभी नहीं होगा.’

पूरे मैच के दौरान कोट डी आइवर के खिलाड़ियों ने हालैंड को काफी हद तक रोककर रखा. हालांकि, दूसरे हाफ में अमाद डियालो के शानदार बराबरी के गोल से मुकाबले में वापसी करने वाली कोट डी आइवर की चुनौती को हालैंड ने अपने निर्णायक गोल से खत्म कर दिया. इस जीत के साथ स्टाले सोलबाकेन की टीम ने 6 जुलाई को न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी में ब्राजील के खिलाफ होने वाले राउंड ऑफ 16 मुकाबले में जगह बना ली.

नॉर्वे के मुख्य कोच स्टाले सोलबाकेन ने कहा कि बेहद करीबी मुकाबले में उनकी टीम की अंत तक मजबूती बनाए रखने की क्षमता ही जीत का कारण बनी. उन्होंने फीफा से कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बेहद बराबरी का मुकाबला था. दोनों टीमें अच्छी थीं और मैच किसी भी तरफ जा सकता था. लेकिन आज हमने अंत में शानदार खेल दिखाया और 1-1 की बराबरी के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की. मैच के आखिर में उन्हें एक अच्छा फ्री-किक मिला और उनके पास गोल करने के कुछ मौके भी थे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हम उनसे थोड़ा बेहतर रहे, लेकिन कोट डी आइवर की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया. नॉर्वे के लिए यह पहली बार है जब हमने वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में जीत हासिल की है और हमें इस उपलब्धि का पूरा आनंद लेना चाहिए. अब हम थोड़ा आराम करेंगे और ब्राजील के खिलाफ मुकाबले की तैयारी करेंगे.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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