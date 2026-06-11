FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा और बर्ना बॉय ने किया परफॉर्म

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में इस बार टूर्नामेंट खेला जा रहा है. यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण माना जा रहा है. पहली बार 48 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जबकि पूरे टूर्नामेंट में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे. दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की नजरें इस मेगा इवेंट पर टिकी हुई हैं.
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