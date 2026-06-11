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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा और बर्ना बॉय ने किया परफॉर्म

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार आगाज हो गया. शकीरा और बर्ना बॉय की प्रस्तुति ने समां बांधा. जानिए उद्घाटन समारोह, मैच और टूर्नामेंट से जुड़ी अहम बातें.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 11, 2026, 11:53 PM IST
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में इस बार टूर्नामेंट खेला जा रहा है. यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण माना जा रहा है. पहली बार 48 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जबकि पूरे टूर्नामेंट में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे. दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की नजरें इस मेगा इवेंट पर टिकी हुई हैं.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: पहली बार कब और कहां खेला गया था FIFA वर्ल्ड कप? जानिए कौन-सी टीम बनी थी विजेता

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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