FIFA WC: क्वॉर्टर फाइनल में फ्रांस के खिलाफ मोरक्को की क्या है प्लानिंग? पूर्व खिलाड़ी बोला- सिर्फ डिफेंस से नहीं बनेगी बात

मोरक्को के पूर्व खिलाड़ी जकारिया अबौखलाल को उम्मीद है कि इस बार उनकी टीम फ्रांस को हैरान करने में कामयाब होगी. उन्होंने अपनी टीम को कुछ बातों से सावधान भी किया है.

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FIFA वर्ल्ड कप में मोरक्को की टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाफ क्वॉर्टर फाइनल मैच से पहले मोरक्को के पूर्व विंगर जकारिया अबौखलाल ने ‘एटलस लायंस’ को चेताया है. अबौखलाल का मानना है कि मोरक्को की टीम 10 जुलाई को फ्रांस के खिलाफ सिर्फ डिफेंस पर निर्भर नहीं रह सकती. जब शुक्रवार को दोनों टीमें वर्ल्ड कप में अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से शुरू करेंगी, तो उन्हें बॉल अपने पास रखते हुए हिम्मत दिखानी होगी.

पिछली बार कतर में 2022 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था. अबौखलाल उस सेमीफाइनल में दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे, उन्होंने कहा कि फ्रांस दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है क्योंकि वे छोटी-छोटी गलतियों का भी फायदा उठाने में माहिर हैं.

अबौखलाल ने फीफा से कहा, ‘मुझे वह तीव्रता और यह अहसास याद है कि हम गेम में बने हुए थे. भले ही हम पीछे थे, लेकिन विश्वास बनाए रखे हुए थे और कोशिश करते रहे. फ्रांस का सामना करना मुश्किल था क्योंकि वे हर छोटी गलती की सजा देते थे. उनके पास रफ्तार, अनुभव और ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक पल में मैच का नतीजा बदल सकते हैं. कभी-कभी आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन सब कुछ बदल सकता है.’

टोरिनो के विंगर का मानना ​​है कि मोरक्को के लिए चुनौती सिर्फ फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे को रोकना नहीं है, क्योंकि ‘लेस ब्लूज’ (फ्रांस की टीम) के पास पूरे मैदान पर मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं. अबौखलाल ने कहा, ‘बेशक, एम्बाप्पे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा, लेकिन फ्रांस का मतलब सिर्फ एम्बाप्पे नहीं है. उनके पास हर जगह बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मोरक्को को मिलकर डिफेंस करना होगा, एकजुट रहना होगा और ट्रांजिशन के दौरान फ्रांस को ज्यादा जगह नहीं देनी होगी, लेकिन उन्हें बॉल के साथ हिम्मत भी दिखानी होगी. फ्रांस के खिलाफ आप सिर्फ डिफेंस करके नहीं टिक सकते. आपको ऐसे पलों की जरूरत होती है जब आप उन्हें भी डिफेंस करने पर मजबूर करें.’

हालांकि अबौखलाल को मोरक्को की 2026 वर्ल्ड कप टीम के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन वे टीम की प्रगति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और मानते हैं कि कतर में शानदार प्रदर्शन के बाद से मौजूदा टीम काफी परिपक्व हो गई है. उन्होंने कहा, ‘परिपक्वता. वे शांत, आत्मविश्वासी और एकजुट दिखते हैं. उन्हें इस स्टेज पर पहुंचकर कोई हैरानी नहीं होती. वे अपनी ताकत के हिसाब से खेलना चाहते हैं, चाहे सामने कोई भी टीम हो.’

फ्रांस की काबिलियत को स्वीकार करने के बावजूद अबूखलाल का मानना ​​है कि वर्ल्ड कप में एक और शानदार प्रदर्शन से फुटबॉल की दिग्गज टीमों के बीच मोरक्को की जगह सुनिश्चित हो जाएगी. उन्होंने कहा, ‘यह बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा, यह दिखाएगा कि मोरक्को ने 2022 में शुरू किए गए रास्ते पर चलना जारी रखा है. उन्होंने पहले ही साबित कर दिया है कि उन्होंने कुछ खास बनाया है, अब वे सबसे ऊंचे लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे साबित हो जाएगा कि मोरक्को न सिर्फ एक शानदार टूर्नामेंट खेलने में सक्षम है, बल्कि वे बार-बार बेहतरीन टीमों का मुकाबला भी कर सकते हैं.’

(एजेंसी: आईएएनएस)