FIFA World Cup 2026: नॉकआउट राउंड में स्पेन ने की एंट्री, उरुग्वे का खेल खत्म

ग्रुप H में स्पेन और उरुग्वे के अलावा साउदी अरब और केट वेर्दे की टीमें थीं, जहां उरुग्वे का दूसरे दौर में पहुंचना तय दिख रहा था लेकिन केप वेर्दे ने इतिहास रचते हुए उसे बाहर कर दिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 27, 2026, 4:02 PM IST
uruguay vs spain
उरुग्वे बनाम स्पेन मैच (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप H के मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उरुग्वे को 1-0 से हराया. इस जीत के साथ ही स्पेन ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. स्पेन के खिलाफ मिली हार के साथ ही उरुग्वे का टूर्नामेंट में सफर यहीं पर खत्म हो गया. स्पेन की ओर से इस मुकाबले में एकमात्र गोल एलेक्स बेना ने किया. स्पेन अपनी दो जीत और एक ड्रॉ से 7 प्वाइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पर रहा, जबकि वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाली केप वेर्दे की टीम तीन ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर रही. उरुग्वे ग्रुप स्टेज में सिर्फ दो प्वाइंट्स अर्जित कर सका.

पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. उरुग्वे ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया और स्पेन पर दबाव बनाने की कोशिश की. स्पेन की ओर से भी कई हमले हुए, खासकर सेट पीस पर, जहां पाउ क्यूबार्सी को गोल करने के मौके मिले, लेकिन वे सफल नहीं हो सके.

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उरुग्वे की तरफ से फेडेरिको वाल्वरडे और डार्विन नुनेज ने भी एक अच्छा मौका बनाया, लेकिन टीम उसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी. पहले हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने दमदार प्रदर्शन किया. हालांकि, मैच के 42वें मिनट में स्पेन की टीम आखिरकार 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही.

बेना ने बॉक्स के किनारे से जगह बनाते हुए तेज शॉट लगाया, जो उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंचा. यह थोड़ा अजीब गोल था, क्योंकि खेल जारी रहने के दौरान मैनुअल उगार्टे और लैमिन यामल दोनों का मैदान पर इलाज चल रहा था, लेकिन बेना ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई.

दूसरे हाफ में उरुग्वे ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखने की कोशिश की, लेकिन वह स्पेन के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सके. उरुग्वे के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी फेडेरिको विनास को स्कोर बराबर करने का अच्छा मौका मिला,लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया.

स्पेन की ओर से डैनी ओल्मो और फेरान टोरेस ने भी गोल करने का प्रयास किया, लेकिन उरुग्वे के गोलकीपर और डिफेंडरों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया.

मैच के अंतिम समय में उरुग्वे ने कई हमले किए, लेकिन स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने शानदार बचाव किए और टीम की बढ़त को बनाए रखा. स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे के खिलाड़ी अगस्टिन कैनोबियो को रेड कार्ड मिला, जिसने टीम की निराशा को और बढ़ाने का काम किया.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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