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Spain vs Argentina LIVE Score: आज खिताब पर किसका कब्जा? चौथे खिताब पर अर्जेंटीना की निगाहें

Spain vs Argentina LIVE Score: अर्जेंटीना की टीम 7वीं बार फाइनल में पहुंची है और उसने अब तक 3 बार यह खिताब अपने नाम किया है. वहीं स्पेन ने एकमात्र बार 2010 में यह खिताब अपने नाम किया था.

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FIFA World Cup 2026 Final स्पेन vs अर्जेंटीना (तस्वीर: AI से)

FIFA World Cup 2026 Final Spain vs Argentina LIVE Score Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अब से कुछ देर में न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. अर्जेंटीना की टीम यहां अपना खिताब बचाने उतरी है, लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाली यह टीम लगातार दूसरी जीत के साथ इतिहास रचने को बेताब है. वहीं स्पेन की टीम 2010 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची थी. तब उसने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. वह अपने दूसरे खिताब के करीब है और अब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी.