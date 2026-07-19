Spain vs Argentina LIVE Score: आज खिताब पर किसका कब्जा? चौथे खिताब पर अर्जेंटीना की निगाहें

FIFA World Cup 2026 Final Spain vs Argentina LIVE Score Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अब से कुछ देर में न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. अर्जेंटीना की टीम यहां अपना खिताब बचाने उतरी है, लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाली यह टीम लगातार दूसरी जीत के साथ इतिहास रचने को बेताब है. वहीं स्पेन की टीम 2010 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची थी. तब उसने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. वह अपने दूसरे खिताब के करीब है और अब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी.
Spain vs Argentina LIVE Score: नमस्कार- स्पेन बनाम अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे इस मैच के सभी लाइव अपडेट्स और आखों देखे मैच में हो रही हलचल की हर जरूरी जानकारी. इस मैच से पहले यहां क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित होनी है. इसके भी अपडेट्स आपको हम यहां देंगे.