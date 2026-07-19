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Spain vs Argentina LIVE Score: आज खिताब पर किसका कब्जा? चौथे खिताब पर अर्जेंटीना की निगाहें

Spain vs Argentina LIVE Score: अर्जेंटीना की टीम 7वीं बार फाइनल में पहुंची है और उसने अब तक 3 बार यह खिताब अपने नाम किया है. वहीं स्पेन ने एकमात्र बार 2010 में यह खिताब अपने नाम किया था.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 19, 2026 11:26 PM IST
Spain vs Argentina LIVE Score: आज खिताब पर किसका कब्जा? चौथे खिताब पर अर्जेंटीना की निगाहें
FIFA World Cup 2026 Final स्पेन vs अर्जेंटीना (तस्वीर: AI से)

FIFA World Cup 2026 Final Spain vs Argentina LIVE Score Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अब से कुछ देर में न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. अर्जेंटीना की टीम यहां अपना खिताब बचाने उतरी है, लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाली यह टीम लगातार दूसरी जीत के साथ इतिहास रचने को बेताब है. वहीं स्पेन की टीम 2010 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची थी. तब उसने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. वह अपने दूसरे खिताब के करीब है और अब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी.

और पढ़ें: FIFA World Cup Final 2026: अर्जेंटीना या स्पेन? फाइनल से पहले जानिए 5 बड़े सवाल, जो तय कर सकते हैं विश्व चैंपियन| Explained

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  • Jul 19, 2026 11:26 PM IST

    Spain vs Argentina LIVE Score: नमस्कार- स्पेन बनाम अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे इस मैच के सभी लाइव अपडेट्स और आखों देखे मैच में हो रही हलचल की हर जरूरी जानकारी. इस मैच से पहले यहां क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित होनी है. इसके भी अपडेट्स आपको हम यहां देंगे.

  • Jul 19, 2026 11:18 PM IST

    फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले 90 मिनट की शानदार क्लोजिंग सेरेमनी होगी. इसमें दमदार लाइट शो, शानदार डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंस से स्टेडियम का माहौल पूरी तरह रंगीन नजर आएगा.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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