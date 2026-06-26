FIFA World Cup 2026: तुर्किये ने अमेरिका के खिलाफ रोमांचक मैच में मारी बाजी, 3-2 से किया चित

तुर्किये की इस जीत का असर राउंड ऑफ 32 पर नहीं पड़ा क्योंकि अमेरिका पहले ही नॉकआउट में जगह बना चुका था और तुर्किये पहले ही बाहर थी.

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FIFA वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में पहले ही बाहर हो चुकी तुर्किये ने अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में मेजबान अमेरिका को 3-2 से चित कर हैरान कर दिया. इस जीत के साथ ही उसने टूर्नामेंट से मुस्कान के साथ अपनी विदाई तय की. अमेरिका पहले ही ग्रुप D में पहले स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना चुका है. ग्रुप में पहला स्थान पक्का होने के कारण अमेरिकी कोच मौरिसियो पोचेटिनो ने अपनी टीम में कई बदलाव किए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम की तुलना में उन्होंने 9 खिलाड़ियों को आराम दिया. वहीं, तुर्किये के खिलाड़ी सम्मान के लिए मैदान पर उतरे और पूरे मैच में शानदार जज्बा दिखाया.

मैच की शुरुआत अमेरिका के लिए बेहतरीन रही. 2 मिनट और 13 सेकंड में ऑस्टन ट्रस्टी ने सेबेस्टियन बरहाल्टर के कॉर्नर पर शानदार गोल कर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी. यह अमेरिका की ओर से वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज गोल था. इससे पहले 2014 में क्लिंट डेम्पसी ने घाना के खिलाफ सिर्फ 30 सेकंड में गोल किया था.

0-1 से पिछड़ने के बाद तुर्किये ने शानदार वापसी की. सात मिनट बाद युवा स्टार अर्दा गुलर ने बारिस यिलमाज के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया. इस गोल के साथ गुलर तुर्किये के लिए वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. पहले हाफ में 30 मिनट के खेल के बाद तुर्किये ने दूसरा गोल कर मैच में फिर से बढ़त बना ली. एरेन एल्माली के शानदार पास को बारिस यिलमाज ने गोल में तब्दील करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया.

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही अमेरिका ने एक बार फिर मुकाबले में वापसी की. 48वें मिनट में सेबेस्टियन बरहाल्टर ने बॉक्स के बाहर से शानदार लंबी दूरी का शॉट लगाया, जो गोलकीपर को छकाते हुए सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा. इस गोल के साथ स्कोर 2-2 हो गया. बरहाल्टर ने इस मैच में एक गोल और एक असिस्ट किया. इसके साथ ही वह 1966 के बाद वर्ल्ड कप के एक ही मैच में गोल और असिस्ट करने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने. उनका गोल इस टूर्नामेंट में अमेरिका का आठवां गोल भी था, जो किसी एक वर्ल्ड कप में टीम का नया रिकॉर्ड भी है.

इसके बाद दोनों टीमों ने जीत के लिए लगातार हमले किए. अमेरिका के स्टार खिलाड़ी क्रिश्चियन पुलिसिक ने भी कई अच्छे मौके बनाए, लेकिन तुर्किये के डिफेंस ने दमदार प्रदर्शन किया. मुकाबला जब ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, तभी स्टॉपेज टाइम के आठवें मिनट में कान अयहान ने निर्णायक गोल करते हुए तुर्किये की यादगार जीत पर मुहर लगा दी.

(एजेंसी: आईएएनएस)