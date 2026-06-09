FIFA World Cup: नेमार की चोट पर ब्राजील फुटबॉल कन्फेडरेशन ने दिया बड़ा अपडेट, क्या खेल पाएंगे वर्ल्ड कप!

फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही ब्राजील की टीम अपने स्टार खिलाड़ी के चोटिल होने से चिंताओं में घिर गई है. नेमार की पिंडली में ग्रेड 2 की चोट है, जिससे उनके खेलने पर सस्पेंस है.

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नेमार @Instagram

FIFA World Cup 2026- Neymar Injury Update: 5 बार की वर्ल्ड कप चैम्पियन ब्राजील की टीम बीते 24 साल से अपने छठे खिताब का इंतजार कर रही है. इस पर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित हो रहे वर्ल्ड कप से ब्राजील को अपना यह सूखा खत्म करने की उम्मीद है, लेकिन टीम को अपने स्टार खिलाड़ी की चिंता सताने लगी है. टूर्नामेंट में उसका अभियान शुरू होने से पहले ही नेमार चोटिल हो गए हैं. उनकी दाएं पैर की पिंडली में चोट लगी है और यह ग्रेड 2 की चोट बताई जा रही है. ऐसे में उनका टूर्नामेंट में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

वैसे फैन्स के लिए राहत की बात यह है कि ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (CBF) ने कहा है कि नेमार इंजरी से रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनकी कोशिशों का परिणाम भी सकारात्मक दिख रहा है.

सीबीएफ ने नेमार के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्टार फॉरवर्ड के दाहिने पैर में ग्रेड टू पिंडली की चोट से उनकी रिकवरी का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन किया गया. 34 साल के नेमार की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक है. वह एक खास योजना के तहत इलाज लेते रहेंगे. शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सीबीएफ ने यह नहीं बताया कि वह खेलने के लिए कब तक उपलब्ध होंगे.’

स्थानीय मीडिया के मुताबिक वह कम से कम दूसरे ग्रुप मैच तक उपलब्ध नहीं रहेंगे. नेमार, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं. इंजरी की वजह से अक्टूबर 2023 के बाद से वह राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं. हाल में उन्हें अपने क्लब सैंटोस के लिए खेलते हुए मई इंजरी हुई थी. स्टार खिलाड़ी की पिंडली में चोट लगी थी.

ब्राजील अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत शनिवार को मोरक्को के खिलाफ करेगा. इसके बाद उसका सामना हैती और स्कॉटलैंड से होगा. नेमार शुरुआती दो मैचों से बाहर रह सकते हैं. ब्राजील अगले साल रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा. ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने विश्व कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है.

पूरे करियर में इंजरी की वजह से परेशान रहे 34 साल के नेमार ने संकेत दिया है कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा.