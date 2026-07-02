FIFA World Cup 2026: अमेरिका ने किया कमाल, बोस्निया और हर्जेगोविना को हराकर प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचा

फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में यह लगातार चौथी बार है, जब अमेरिका ने प्री-क्वॉर्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. अब उसका मुकाबला बेल्जियम से होगा.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 2, 2026, 9:46 AM IST
USA in FIFA
FIFA वर्ल्ड कप में USA के खिलाड़ी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • अमेरिक के लिए मैच में छाए रहे फोलारिन बोलोगुन, मैच में दागा एक गोल
  • बोस्निया और हर्जेगोविना पर लगातार हमले करने वाले बोलोगुन को मिला रेड कार्ड
  • अंतिम आधे घंटे के खेल में 10 खिलाड़ियों से खेला USA, फिर भी बनाए रखा दबदबा
  • अमेरिका ने 2-0 से जीता मैच, लगातार चौथी बार FIFA वर्ल्ड कप के प्री-क्वॉर्टर फाइनल में एंट्री

फीफा वर्ल्ड कप में संयुक्त मेजबान अमेरिका शानदार प्रदर्शन कर रहा है. इस कड़ी में उसने राउंड ऑफ 32 में बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है. सैन फ्रांसिस्को में खेले गए इस मैच में उसने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराया. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही अमेरिका ने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है.

मैच की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. टीम की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार गोल दागा, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से उनके इस गोल को अमान्य करार दे दिया गया. हालांकि, पहले हाफ के इंजरी टाइम में बालोगुन ने एक बार फिर मौका बनाया. मलिक टिलमैन के शानदार पास पर उन्होंने डिफेंडरों को छकाते हुए गेंद को गोलकीपर निकोला वासिलज के नीचे से नेट में पहुंचाकर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिलाई.

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पहले हाफ के अतिरिक्त समय में बालोगुन दूसरा गोल करने के भी करीब पहुंचे, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार से टकरा गया. दूसरे हाफ में बोस्निया और हर्जेगोविना ने वापसी की कोशिश की. 64वें मिनट में अमेरिका को बड़ा झटका लगा, जब वीएआर की मदद से समीक्षा के बाद बालोगुन को रेड कार्ड दिखा दिया गया. इसके बाद अमेरिका को लगभग आधे घंटे तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद अमेरिका ने शानदार संयम दिखाया और विरोधी टीम को बराबरी का कोई मौका नहीं दिया. मैच के अंतिम चरण में मलिक टिलमैन ने फ्री-किक पर बेहतरीन गोल कर टीम की बढ़त 2-0 कर दी. इससे पहले, क्रिश्चियन पुलिसिक का एक गोल ऑफसाइड के कारण रद्द हो गया था.

यह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में किसी यूरोपीय टीम के खिलाफ अमेरिका की महज दूसरी जीत है. इसके साथ ही टीम ने यूरोपीय देशों के खिलाफ चले आ रहे 12 मैचों के हार के सिलसिला को भी खत्म कर दिया है.

पिछले चार वर्ल्ड कप में यह चौथी बार है, जब अमेरिका अंतिम-16 तक पहुंचा है. अब मुख्य कोच मौरिसियो पोचेटिनो की टीम 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम से भिड़ेगी. अगर अमेरिका यह मुकाबला जीतता है तो वह 2002 के बाद पहली बार और आधुनिक दौर में सिर्फ दूसरी बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल होगा.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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