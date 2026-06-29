FIFA World Cup: कब और कहां देख सकेंगे आइवरी कोस्ट-नॉर्वे का मैच? कड़े मुकाबले की है उम्मीद- जानें पूरी डिटेल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने के लिए दोनों टीमें जी-जान से मैदान पर उतरेंगी. दोनों देश इतिहास रचने की कोशिश में हैं, इसलिए डलास में कड़े मुकाबले की उम्मीद है.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 29, 2026, 6:50 PM IST
FIFA World Cup: कब और कहां देख सकेंगे आइवरी कोस्ट-नॉर्वे का मैच? कड़े मुकाबले की है उम्मीद- जानें पूरी डिटेल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 की दौर अब शुरू हो गई है. मंगलवार को डलास स्टेडियम में आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच होने वाले नॉकआउट मुकाबले पर सबकी नजरें रहेंगी. दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची हैं. आइवरी कोस्ट की टीम ग्रुप-E में दूसरे स्थान पर रहने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंची है. एमर्स फे की टीम ने इक्वाडोर पर जीत के साथ शुरुआत की. बढ़त बनाने के बावजूद उसे जर्मनी से करीबी हार मिली और फिर निकोलस पेपे के 2 गोल की मदद से कुराकाओ को 2-0 से हराकर क्वालिफिकेशन में जगह बनाई.

28 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रहा नॉर्वे

वहीं, दूसरी तरफ 28 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी कर रही नॉर्वे की टीम ने इराक और सेनेगल को हराकर ग्रुप-I से आगे का सफर तय किया, हालांकि ग्रुप स्टेज का अंत फ्रांस से हार के साथ हुआ. अर्लिंग हॉलैंड टीम के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने चार गोल कर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में अपनी जगह बनाई है.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: नॉकआउट मैचों में गलती की गुंजाइश नहीं होती, हर सिचुएशन के लिए तैयार: कोच एंसेलोटी

कड़े मुकाबले की उम्मीद

आइवरी कोस्ट की टीम विल्फ्रेड सिंगो की हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने की स्थिति पर नजर रखे हुए है. अगर वह नहीं खेल पाते हैं तो उस्मान डियोमांडे और ओडिलोन कोसौनो के डिफेंस संभालने की उम्मीद है. मिडफील्ड में फ्रैंक केसी अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि पेपे अटैक की कमान संभालेंगे.

नॉर्वे को भी जूलियन रायरसन की फिटनेस को लेकर चिंता है. अगर यह डिफेंडर उपलब्ध नहीं होता है तो फ्रेडरिक ऑर्सनेस बैकलाइन में जा सकते हैं, जिससे पैट्रिक बर्ग को मिडफील्ड में मार्टिन ओडेगार्ड और सैंडर बर्ग के साथ खेलने का मौका मिल सकता है. दोनों देश एक और इतिहास रचने की कोशिश में हैं इसलिए डलास में कड़े मुकाबले की उम्मीद है.

भारत में आइवरी कोस्ट बनाम नॉर्वे मैच लाइव कैसे देखें?

भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट Zee5 प्लेटफॉर्म और ऐप पर उपलब्ध होगा. इसके लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी. भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का लाइव टेलीकास्ट Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा.

तारीख और समय: मंगलवार, 30 जून, रात 10:30 बजे IST

स्थान: डलास स्टेडियम, आर्लिंगटन, USA

रेफरी: जीसस वालेंज़ुएला

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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