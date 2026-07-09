FIFA 2026 का जबरदस्त क्रेज! क्वार्टर फाइनल से पहले 'Z' के 95% ऐड स्लॉट फुल, 22 से ज्यादा बड़े ब्रांड बने पार्टनर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे-जैसे रोमांचक नॉकआउट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस टूर्नामेंट का व्यावसायिक महत्व भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. भारत में टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट से जुड़े Z नेटवर्क ने दावा किया है कि क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से पहले उसके 95 प्रतिशत से ज्यादा प्रीमियम विज्ञापन स्लॉट बुक हो चुके हैं. ये आंकड़ा दर्शाता है कि फुटबॉल को लेकर भारतीय दर्शकों और विज्ञापनदाताओं की दिलचस्पी लगातार मजबूत हो रही है.
कंपनी के अनुसार, इस बार 22 से ज्यादा प्रमुख ब्रांड अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़कर टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं. इनमें ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, स्पोर्ट्सवियर, फैशन, ई-कॉमर्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल, रियल एस्टेट, पेंट्स, ऑयल एंड एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. इन ब्रांड्स ने टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.
एडवरटाइजिंग मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर विज्ञापन दरों पर भी देखने को मिला. नॉकआउट मुकाबलों के दौरान 10 सेकंड के एक विज्ञापन स्लॉट की कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये तक पहुंच गई है. ये बताता है कि टूर्नामेंट को लेकर कंपनियां बड़े निवेश के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने का अवसर मिल सके.
Z Entertainment Enterprises के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (Advertisement Revenue) संदीप मेहरोत्रा ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने ब्रांड्स को बड़े पैमाने पर दर्शकों से जुड़ने का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया है. उनके मुताबिक, सिर्फ टीवी विज्ञापन ही नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों पर भी कंपनियों ने व्यापक रुचि दिखाई है. इससे ब्रांड्स को बेहतर टारगेटिंग, इंटरैक्टिव कैंपेन और उपभोक्ताओं तक अधिक प्रभावी पहुंच बनाने में मदद मिल रही है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 पर भी एडवटाइजर्स की सक्रियता लगातार बढ़ रही है. कंपनी का कहना है कि उसने पारंपरिक विज्ञापन मॉडल से आगे बढ़ते हुए अलग-अलग ब्रांड्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रॉस-प्लेटफॉर्म मार्केटिंग समाधान तैयार किए हैं. लाइव स्पोर्ट्स, कनेक्टेड टीवी, सोशल मीडिया और डिजिटल एंगेजमेंट को एक साथ जोड़कर ब्रांड्स को व्यापक दृश्यता और बेहतर उपभोक्ता सहभागिता उपलब्ध कराई जा रही है.
टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों को जोड़ने के लिए इंटरैक्टिव कॉन्टेस्ट, फैन एक्टिवेशन और सोशल मीडिया एंगेजमेंट जैसी कई गतिविधियां भी चलाई गईं. इन पहलों का मकसद केवल मैच दिखाना नहीं बल्कि दर्शकों को पूरे आयोजन का सक्रिय हिस्सा बनाना रहा. इससे ब्रांड्स और उपभोक्ताओं के बीच जुड़ाव भी मजबूत हुआ है.
फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए Z नेटवर्क आने वाले समय में अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है. कंपनी पहले से ही बुंडेसलीगा और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जैसे बड़े खेल आयोजनों से जुड़ी हुई है. ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मिला मजबूत विज्ञापन समर्थन कंपनी के लिए भविष्य में वैश्विक खेल आयोजनों में निवेश और विस्तार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
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