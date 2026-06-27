FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 32 से पहले 'Z' को मिला बूस्टर, साथ आए CEAT, Land Rover समेत कई नामी ब्रांड

FIFA World Cup 2026 को शुरू हुए दो सप्ताह हो चुके हैं और सोमवार से टूर्नामेंट नॉकआउट के रोमांचक दौर में पहुंच रहा है. 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में इस दूसरे चरण में राउंड ऑफ 32 या नॉकआउट स्टेज की शुरुआत होगी. यहां से टीमों के लिए करो या मरो वाली स्थिति शुरू हो जाएगी, जहां मैच हारने का मतलब टूर्नामेंट से छुट्टी होगी. ऐसे में टूर्नामेंट का रोमांच अब देखते ही बनेगा.
FIFA वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में कागजों पर कमजोर दिखने वाली टीमें भी बड़े-बड़े उलटफेर कर देती हैं. ऐसे में फुटबॉल फैन्स कोई नॉकआउट मैच मिस नहीं करना चाहते. रोमांच से भरपूर इस टूर्नामेंट का भारत में इस बार जी ग्रुप अपने नए स्पोर्ट्स (Unite8) चैनलों पर प्रसारण कर रहा है. कंपनी को इस प्रसारण का दर्शकों से शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय बाजार के कई नामी ब्रांड भी विज्ञापनदाताओं के रूप में जी के साथ आए हैं.
कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि CEAT, Jaguar Land Rover, Lenovo, Adidas, Zydus और JBL जैसे कई नामी ब्रांड FIFA World Cup 2026 से जुड़ चुके हैं. इन ब्रांड के जुड़ने से पहले ही टूर्नामेंट के सह-प्रायोजक के रूप में महिंद्रा और डियाजियो (Diageo), Apple और Pernod Ricard पहले से ही मौजूद थीं.
कंपनी के मुताबिक टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद अब कई नए ब्रांड भी FIFA World Cup 2026 के Knockout मुकाबलों में जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं.
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर- एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू, संदीप मेहरोत्रा ने कहा कि FIFA World Cup लगातार बड़े पैमाने पर दर्शकों को जोड़ने वाला मंच साबित हो रहा है. कंपनी का फोकस सिर्फ विज्ञापन दिखाने पर नहीं, बल्कि हर ब्रांड के लिए उसके बिजनेस लक्ष्य के हिसाब से समाधान तैयार करने पर है. यही वजह है कि टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ नए-नए ब्रांड लगातार जुड़ रहे हैं.
भारत में फुटबॉल दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में FIFA World Cup 2026 सिर्फ खेल का आयोजन नहीं, बल्कि ब्रांड्स के लिए करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने का बड़ा मंच बन गया है. अगर नॉकआउट मुकाबलों के दौरान दर्शकों की संख्या और बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी कंपनियां टूर्नामेंट के साथ साझेदारी कर सकती हैं.
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