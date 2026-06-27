FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 32 से पहले 'Z' को मिला बूस्टर, साथ आए CEAT, Land Rover समेत कई नामी ब्रांड

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का अभी ग्रुप स्टेज राउंड ही चल रहा है और सोमवार को टूर्नामेंट का दूसरा स्टेज राउंड ऑफ 32 की शुरुआत होगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 27, 2026, 11:21 AM IST
Unite8
Z unite8 पर FIFA वर्ल्ड कप का प्रसारण @X.com

FIFA World Cup 2026 को शुरू हुए दो सप्ताह हो चुके हैं और सोमवार से टूर्नामेंट नॉकआउट के रोमांचक दौर में पहुंच रहा है. 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में इस दूसरे चरण में राउंड ऑफ 32 या नॉकआउट स्टेज की शुरुआत होगी. यहां से टीमों के लिए करो या मरो वाली स्थिति शुरू हो जाएगी, जहां मैच हारने का मतलब टूर्नामेंट से छुट्टी होगी. ऐसे में टूर्नामेंट का रोमांच अब देखते ही बनेगा.

FIFA वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में कागजों पर कमजोर दिखने वाली टीमें भी बड़े-बड़े उलटफेर कर देती हैं. ऐसे में फुटबॉल फैन्स कोई नॉकआउट मैच मिस नहीं करना चाहते. रोमांच से भरपूर इस टूर्नामेंट का भारत में इस बार जी ग्रुप अपने नए स्पोर्ट्स (Unite8) चैनलों पर प्रसारण कर रहा है. कंपनी को इस प्रसारण का दर्शकों से शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय बाजार के कई नामी ब्रांड भी विज्ञापनदाताओं के रूप में जी के साथ आए हैं.

और पढ़ें: Z के 4 स्पोर्ट्स चैनलों का प्रसारण शुरू- MIB की मंजूरी के बाद 500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, यहां होगा FIFA वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट

कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि CEAT, Jaguar Land Rover, Lenovo, Adidas, Zydus और JBL जैसे कई नामी ब्रांड FIFA World Cup 2026 से जुड़ चुके हैं. इन ब्रांड के जुड़ने से पहले ही टूर्नामेंट के सह-प्रायोजक के रूप में महिंद्रा और डियाजियो (Diageo), Apple और Pernod Ricard पहले से ही मौजूद थीं.

Unite8 स्पोर्ट्स का दावा

  • Zee5 के मंच पर लाखों दर्शकों ने एक साथ LIVE मैच देखे
  • Highlights और Studio Shows को दर्शकों ने खूब सराहा
  • Multi-language Studio Programming को भी दर्शकों को आए पसंद

नॉकआउट स्टेज में और बढ़ सकती है साझेदारी

कंपनी के मुताबिक टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद अब कई नए ब्रांड भी FIFA World Cup 2026 के Knockout मुकाबलों में जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

  • Round of 32 (28 जून – 3 जुलाई)
  • Round of 16 (4 जुलाई – 7 जुलाई)
  • Quarter Final
  • Semi Final
  • Final मैचों के दौरान विज्ञापन की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

Zee Entertainment के COO बोले

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर- एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू, संदीप मेहरोत्रा ने कहा कि FIFA World Cup लगातार बड़े पैमाने पर दर्शकों को जोड़ने वाला मंच साबित हो रहा है. कंपनी का फोकस सिर्फ विज्ञापन दिखाने पर नहीं, बल्कि हर ब्रांड के लिए उसके बिजनेस लक्ष्य के हिसाब से समाधान तैयार करने पर है. यही वजह है कि टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ नए-नए ब्रांड लगातार जुड़ रहे हैं.

क्यों अहम है यह अपडेट?

भारत में फुटबॉल दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में FIFA World Cup 2026 सिर्फ खेल का आयोजन नहीं, बल्कि ब्रांड्स के लिए करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने का बड़ा मंच बन गया है. अगर नॉकआउट मुकाबलों के दौरान दर्शकों की संख्या और बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी कंपनियां टूर्नामेंट के साथ साझेदारी कर सकती हैं.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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