FIFA World Cup: क्वार्टर फाइनल से पहले मोरक्को की बढ़ी मुश्किलें, स्टार फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी नहीं खेलेंगे

FIFA World Cup: फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को को बड़ा झटका लगा है.

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इस्माइल सैबारी हुए बाहर.(Photo/IANS

मोरक्को की मुश्किलें बढ़ीं

स्टार फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी हुए बाहर

क्वार्टर फाइनल मैच में नहीं ले पाएंगे हिस्सा

फ्रांस से होना है मैच

FIFA World Cup: फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के खिलाफ उतरने से पहले मोरक्को की मुश्किलें बढ़ गई हैं. टीम के अहम खिलाड़ी और स्टार फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोटिल होने के कारण इस बड़े मुकाबले में मैदान पर नहीं उतर पाएंगे, जिससे टीम की आक्रमण क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है. मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआबी ने गुरुवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैबारी के बाहर होने की पुष्टि की. ओआबी के अनुसार, कनाडा के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की जीत के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगने के बाद यह फॉरवर्ड समय पर ठीक नहीं हो सका. हालांकि, कोच को उम्मीद है कि अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो 25 वर्षीय खिलाड़ी फिट हो जाएगा.

सैबारी क्वार्टर-फाइनल से बाहर

मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओआबी ने कहा, “वह तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए टूर्नामेंट का अंत नहीं है.” सैबारी मौजूदा टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में गोल किए और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक शूटआउट में पेनल्टी को गोल में बदला. उनकी अनुपस्थिति के कारण मोरक्को को 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम के खिलाफ अधिक रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ सकती है.

अर्जेंटीना के अधिकारियों की टीम

फीफा ने फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से अर्जेंटीना के अधिकारियों की टीम नियुक्त करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है. 2026 टूर्नामेंट में यह पहली बार है जब किसी मैच का संचालन पूरी तरह से एक ही देश के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. हालांकि, मोरक्को के कोच ने अधिकारियों के प्रभाव को कम करके आंका है.

अनुभवी रेफरी की मांग

मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरी के बारे में उन्होंने कहा, “हम एक बहुत अनुभवी रेफरी की बात कर रहे हैं. हम यही चाहते हैं. हम इस तरह के मैचों के लिए अनुभवी रेफरी चाहते हैं. इसलिए हम बहुत शांत हैं. नीदरलैंड्स का सामना करने से पहले हमारे मैच में एक डच रेफरी था और उसने बहुत अच्छा काम किया था. हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि वे बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे होते हैं. फ्रांस के खिलाफ मैच में जो रेफरी होगा, वह आसानी से कार्ड (बुकिंग) नहीं देता है और इसका असर पड़ सकता है, लेकिन मैं रेफरी की क्षमता के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहूंगा.”

फ्रांस का पलड़ा भारी

फ्रांस और मोरक्को के बीच सभी तरह की प्रतियोगिताओं में अब तक छह बार मुकाबले हुए हैं, जिनमें फ्रांस का पलड़ा भारी रहा है. फ्रांस ने चार मैच जीते हैं, एक मैच ड्रॉ रहा है, और मोरक्को ने एक मैच जीता है. दोनों टीमें ऐतिहासिक 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी आमने-सामने थीं. मैच में मोरक्को को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. (इनपुट: आईएएनएस)