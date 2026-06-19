FIFA World Cup: कनाडा और कतर मुकाबले में भयंकर बवाल, मैदान पर ही भिड़ गए दोनों टीम के खिलाड़ी | देखिए ये वीडियो

FIFA World Cup: कनाडा और कतर मुकाबले में ऐसा सीन देखने को मिला कि हर कोई हैरान रह गया. मैच के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान पर ही भिड़ गए.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 19, 2026, 11:12 AM IST
Canada vs Qatar Clash
कनाडा और कतर मैच में हुआ बवाल. (Photo/IANS)
  • कनाडा और कतर के बीच खेला गया मुकाबला
  • मैच के बाद दोनों टीमों के बीच बवाल
  • कनाडा ने 6-0 से जीता मैच
  • वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेला गया मैच

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय समयानुसार गुरुवार रात को कनाडा और कतर के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में कनाडा के आगे कतर की टीम बिल्कुल टिक नहीं पाई. कनाडा ने मैच को बिल्कुल एकतरफा कर दिया और कतर को 6-0 से करारी मात दे दी. वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में कनाडा टीम का प्रदर्शन दमदार रहा. हालांकि, मैच के आखिरी सीटी बजने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर झड़प देखने को मिली. दरअसल, यह झड़प मैच खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुई. मैच के बाद कनाडा के मुख्य कोच जेसी मार्श कतर के मैनेजर जूलन लोपेटेगुई से हैंडशेक करने पहुंचे, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई. इससे जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसे एक्स पर @amanhostednft नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

FIFA World Cup

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मैच में हुआ बवाल

कनाडा के कोच का बेरुखी भरा बर्ताव बेंच पर बैठे कतर के खिलाड़ियों को रास नहीं आया. इसके बाद अचानक से दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई,जो धक्का-मुक्की में तब्दील हो गई. सुरक्षाकर्मियों की मदद से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अलग किया गया. माना जा रहा है कि कनाडा के खिलाड़ी टीम के मिडफील्डर इस्माइल कोन को कतर के प्लेयर असिम मदीबो द्वारा चोटिल किए जाने से काफी गुस्से में थे. इसी गुस्से के कारण यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जो धक्का-मुक्की तक जा पहुंचा.

एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

इस्माइल कोन हुए चोटिल

दूसरे हाफ की शुरुआत में असिम मदीबो के खतरनाक टैकल पर इस्माइल कोन बुरी तरह से चोटिल हुए और उन्हें स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर लेकर जाना पड़ा. इस्माइल को दर्द से तड़पता देख कनाडा के खिलाड़ी भावुक नजर आए. हालांकि, रेफरी ने इस टैकल के चलते असिम मदीबो को सीधा रेड कार्ड दिखाते हुए मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया. इस्माइल कोन के स्थान पर सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर आए जैकब शैफेलबर्ग गोल करने के बाद इस्माइल की जर्सी को हवा में लहराते हुए नजर आए. असिम मदीबो के मैदान से बाहर जाने के बाद कतर को एक कम खिलाड़ी के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका पूरा फायदा कनाडा ने उठाया.

जोनाथन डेविड का धाकड़ प्रदर्शन

कनाडा की तरफ से इस मुकाबले में जोनाथन डेविड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दागते हुए हैट्रिक लगाई. कनाडा ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-0 से जीत दर्ज की. यह कनाडा की फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की पहली जीत भी रही. इस जीत के साथ ही कनाडा के अब चार प्वाइंट हो गए हैं और टीम ने नॉकआउट चरण में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत कर लिया है. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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