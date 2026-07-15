FIFA World Cup: स्पेन से हार के बाद निराश हुए फ्रांस के कोच, बोले- टीम सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा सकी

FIFA World Cup: स्पेन की टीम ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और फ्रांस का फाइनल में जाने का सपना तोड़ दिया. इस हार से फ्रांस के कोच काफी निराश हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: July 15, 2026, 10:25 AM IST
FIFA World Cup
कोच डिडियर डेसचैम्प्स हुए निराश. (Photo/IANS)
  • फाइल में नहीं पहुंच सकी फ्रांस की टीम
  • हार से काफी दुखी हैं कोच
  • अटैकिंग गेम न खेलने का भुगतना पड़ा खामियाजा
  • बोले- हम अच्छा खेल नहीं दिखा सके

FIFA World Cup: फ्रांस की टीम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों 0-2 से हारकर सफर रुक गया. मुकाबले के बाद मुख्य कोच डिडियर डेसचैम्प्स ने स्वीकार किया कि उनकी टीम पूरे मैच में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी और उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. कोच ने कहा कि फ्रांस न तो अटैक में प्रभावी दिखा और न ही तकनीकी रूप से अपने सामान्य स्तर का खेल खेल सका. डेसचैम्प्स के अनुसार, फ्रांस को अपना अटैकिंग गेम न खेलने का खामियाजा सेमीफाइनल में भुगतना पड़ा. इस हार के साथ फ्रांस का शानदार नॉकआउट रिकॉर्ड भी टूट गया.

फ्रांस की हार से कोच निराश

साल 2014 विश्व कप में जर्मनी से क्वार्टर फाइनल हारने के बाद यह पहला मौका है, जब फ्रांस को विश्व कप के नॉकआउट मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इससे पहले, टीम लगातार 11 नॉकआउट मैचों में अजेय रही थी, जिसमें 10 जीत और एक ड्रॉ शामिल था. मैच के बाद डेसचैम्प्स ने कहा कि पूरी टीम इस हार से बेहद निराश है क्योंकि सभी की नजरें फाइनल पर थीं. उन्होंने कहा, “जाहिर है कि हम बहुत निराश हैं. हमारा लक्ष्य फाइनल में पहुंचना था, लेकिन हमें यह मानना ​​होगा कि स्पेन ने मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा. खिलाड़ी बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं. हालांकि, हमें यह मानना ​​होगा कि हम तकनीकी रूप से अपने सामान्य स्तर से थोड़ा नीचे थे और ऐसी टीम का सामना कर रहे थे जिसने वास्तव में खेल पर अपनी पकड़ बना रखी थी.

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उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं

उन्होंने कहा, “यह मुख्य रूप से हमारी अपनी गलती है. हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और अटैक में उतने खतरनाक नहीं थे जितने हो सकते थे. हमने पासिंग में कुछ तकनीकी गलतियां की, जिनसे गोल करने के मौके बन सकते थे. एलीट लेवल पर यही सच्चाई है, भले ही यह दुखद हो. हमने उस तरह से फुटबॉल नहीं खेला जैसा हम खेलना पसंद करते हैं, और हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा.”

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स्पेन ने नहीं दिया वापसी का मौका

डलास स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन ने 22वें मिनट में मिकेल ओयारजाबल ने पेनल्टी की मदद से स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो ने एक और गोल कर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया. इसके बाद फ्रांस मुकाबले में वापसी नहीं कर सका. जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्रांस को फुटबॉल का सबक सिखाया गया है, तो डेसचैम्प्स ने लुइस डे ला फुएंते की टीम की गुणवत्ता को स्वीकार किया और साथ ही अपनी टीम की तकनीकी कमियों पर अफसोस जताया.

स्पेन को बताया मजबूत टीम

उन्होंने कहा, “स्पेन एक बहुत मजबूत टीम है और खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में फिर से यह साबित कर दिया. हमने अपने सामान्य स्तर पर प्रदर्शन नहीं किया. हमने अपने पिछले मैचों की तुलना में अधिक तकनीकी गलतियां कीं. खिलाड़ियों ने तैयार होने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सके.” डेसचैम्प्स ने कहा कि स्पेन के मजबूत डिफेंस ने फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उन्होंने माना कि जब टीम का अटैक और तकनीकी खेल दोनों कमजोर पड़ जाएं, तो मजबूत विपक्ष के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा, “स्पेन ने बेहतरीन डिफेंस किया और हमें बहुत कम जगह दी. हम सही समाधान नहीं खोज सके और हमारी तकनीकी गलतियों ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दीं.”

विलियम सालिबा के चोटिल होने से लगा झटका

मैच के दौरान फ्रांस को एक और झटका तब लगा जब सेंट्रल डिफेंडर विलियम सालिबा चोटिल होकर पहले हाफ में ही मैदान से बाहर चले गए. उनकी जगह मैक्सेंस लैक्रोइक्स को उतारा गया. इस बदलाव पर डेसचैम्प्स ने कहा, “यह मेरा फैसला था. सालिबा चोटिल थे और मैं किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाहता था. उस समय मुझे यही सबसे सही फैसला लगा.”

तीसरे स्थान के लिए होगी फाइट

अब फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मुकाबला खेलेगी. वहीं, डेसचैम्प्स से उनके भविष्य को लेकर भी सवाल पूछा गया. उन्होंने पिछले साल कहा था कि इस विश्व कप के बाद वह कोच का पद छोड़ देंगे, लेकिन इस समय उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, “अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है. मुझे इस टीम की उपलब्धियों पर गर्व है. हमने 2018 में विश्व कप जीता, 2022 में फाइनल खेला और अब फिर से सेमीफाइनल तक पहुंचे. आज हमें अपनी हार स्वीकार करनी होगी और स्पेन को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई देनी होगी. यही शीर्ष स्तर के फुटबॉल की सच्चाई है.” (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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