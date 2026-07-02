FIFA World Cup: डीआर कांगो को रोमांचक मुकाबले में हराकर खुश हुए इंग्लैंड के कप्तान, बोले- शानदार एहसास...

FIFA World Cup: इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच पर अपनी पकड़ बना ली, और अंत में डीआर कांगो को 2-1 से हरा दिया.

Written by: Nandan Singh
Published: July 2, 2026, 10:51 AM IST
FIFA World Cup
इंग्लैंड की शानदार जीत. (Photo/IANS)
  • इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच रोमांचक मुकाबला
  • इंग्लैंड की टीम ने की शानदार वापसी
  • 2-1 से जीत लिया मुकाबला
  • कप्तान हैरी केन का शानदार प्रदर्शन

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक और शानदार मुकाबला देखने को मिला. मैच इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच खेला गया. राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई. कप्तान हैरी केन ने दूसरे हाफ में दो गोल दागकर टीम को यादगार जीत दिलाई. मैच के बाद केन ने इसे इंग्लैंड की जर्सी में अपनी सबसे पसंदीदा जीतों में से एक बताया. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में डीआर कांगो ने ब्रायन सिपेंगा के गोल की बदौलत शुरुआती बढ़त बनाई.

रोमांचक मुकाबल में मिली जीत

पहले हाफ में इंग्लैंड को कई मौके मिले, लेकिन विरोधी गोलकीपर ने शानदार बचाव किए. इसके बावजूद इंग्लैंड ने धैर्य नहीं खोया और दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की. मैच के 75वें मिनट में हैरी केन ने हेडर के जरिए स्कोर को 1-1 से बराबर किया. इसके बाद मुकाबला रोमांचक हो गया. निर्धारित समय खत्म होने से चार मिनट पहले केन ने दमदार शॉट लगाकर दूसरा और निर्णायक गोल किया और इंग्लैंड को 2-1 से जीत दिलाई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अंतिम-16 में जगह पक्की कर ली, जहां टीम का सामना मेक्सिको से होगा. मैच के बाद केन ने कहा कि यह मुकाबला बेहद कठिन था, क्योंकि डीआर कांगो ने शानदार खेल दिखाया. उन्होंने कहा कि टीम को भरोसा था कि अगर वह लगातार कोशिश करती रही तो मौका जरूर मिलेगा.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: अमेरिका ने किया कमाल, बोस्निया और हर्जेगोविना को हराकर प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचा

कप्तान का शानदार प्रदर्शन

केन ने कहा, “यह एक मुश्किल मैच था, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा. हमें विश्वास था कि हमारा समय आएगा. इस तरह वापसी करके जीतना शानदार एहसास है.” उन्होंने कहा कि टीम में हर खिलाड़ी किसी भी समय हीरो बन सकता है. कभी गोलकीपर का बचाव टीम को बचाता है तो कभी डिफेंडर का ब्लॉक. इस मैच में उनके हिस्से वह पल आया, जब उन्होंने दो गोल कर टीम को जीत दिलाई. केन ने कहा कि वह हमेशा उदाहरण बनकर नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

FIFA World Cup

केन ने बनाया रिकॉर्ड

इस मुकाबले के साथ हैरी केन ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपने कुल गोलों की संख्या 13 कर ली है. उन्होंने महान फुटबॉलर पेले को पीछे छोड़ा और फ्रांस के जस्ट फॉनटेन की बराबरी कर ली है. अब वर्ल्ड कप के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में उनसे आगे सिर्फ लियोनेल मेसी, काइलियन एम्बाप्पे, मिरोस्लाव क्लोज, रोनाल्डो और गर्ड मुलर हैं. केन ने एक और खास उपलब्धि अपने नाम की. वह 1990 में गैरी लिनेकर के बाद इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में दो गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने.

कोच ने की तारीफ

इंग्लैंड के मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल ने भी कप्तान हैरी केन की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि केन टीम के सच्चे लीडर हैं और बड़े मुकाबलों में हमेशा अंतर पैदा करते हैं. ट्यूशेल ने कहा कि उनका दूसरा गोल शानदार था और उसी ने मैच का फैसला किया. ट्यूशेल ने दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकरों का जिक्र करते हुए कहा कि हैरी केन, काइलियन एम्बाप्पे, एर्लिंग हालैंड और लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ी मौके को पहचानने में माहिर होते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी गोल करने का मौका मिलते ही उसका पूरा फायदा उठाते हैं.

मिडफील्डर से भी मिली तारीफ

मिडफील्डर डेक्लान राइस ने भी केन की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि केन इस समय शानदार फॉर्म में हैं और लगातार गोल कर रहे हैं. राइस ने कहा कि वह सिर्फ कप्तान ही नहीं, बल्कि टीम के लिए प्रेरणा भी हैं. उनके अनुसार, ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना किसी भी टीम के लिए बड़ी ताकत होती है. (इनपुट: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.