FIFA World Cup: क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड टीम की टेंशन बढ़ी, स्टार डिफेंडर रीस जेम्स के खेलने पर संशय बरकरार

FIFA World Cup: स्टार डिफेंडर रीस जेम्स की फिटनेस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, जिससे नॉर्वे के खिलाफ अहम मुकाबले में उनके मैदान पर उतरने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

Written by: Nandan Singh Edited by: Nandan Singh
Updated: July 9, 2026, 1:33 PM IST
FIFA World Cup
नॉर्वे मैच से पहले इंग्लैंड की बढ़ी चिंता. (Photo/IANS)
  • रीस जेम्स की फिटनेस बनी बड़ी चिंता
  • खेलने पर फैसला अभी बाकी
  • नॉर्वे से होना है मैच
  • कलाई में लगी थी गंभीर चोट

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लग सकता है. स्टार डिफेंडर रीस जेम्स की फिटनेस पर अभी भी संशय बना हुआ है, जिसके चलते नॉर्वे के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले में उनके खेलने को लेकर स्थिति साफ नहीं है. हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे जेम्स बुधवार को भी टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाए. रीस जेम्स को घाना के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे ग्रुप मुकाबले के दौरान चोट लगी थी. गोलरहित ड्रॉ रहे इस मैच के बाद से वह टीम से बाहर हैं. वह रविवार को मेक्सिको के खिलाफ खेले गए राउंड ऑफ-16 मुकाबले में भी मैदान पर नहीं उतर सके थे. इंग्लैंड ने इस मैच में मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई है.

इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ीं

इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल के लिए डिफेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है. मेक्सिको के खिलाफ मैच में जेरेल क्वांसाह को रेड कार्ड मिला था, जिसके कारण वह नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में राइट-बैक पोजीशन पर टीम के पास विकल्प सीमित हो गए हैं. मेक्सिको पर रोमांचक जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आराम और रिकवरी का समय दिया गया था. इसके बाद टीम के ज्यादातर खिलाड़ी स्वोप सॉकर विलेज में ट्रेनिंग के लिए लौटे. हालांकि, मार्क गुएही, रीस जेम्स और डेक्लान राइस ने सुबह के अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया. ये खिलाड़ी पहले से ही अलग-अलग व्यक्तिगत कार्यक्रम के तहत काम कर रहे थे.

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रीस जेम्स को लगी थी चोट

डेक्लान राइस ने संकेत दिया है कि वह थोड़ी परेशानी के बावजूद खेलने के लिए तैयार हैं. वहीं, गुएही की गैरमौजूदगी को मांसपेशियों की थकान से जोड़ा गया है. इस बीच, अनुभवी मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन भी टीम के साथ बने हुए हैं. मेक्सिको के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के दौरान उनकी कलाई में गंभीर चोट लगी थी, उनकी सफल सर्जरी के बाद वह वापस इंग्लिश कैंप में लौट आए हैं. टीम ने बताया कि हेंडरसन फिलहाल होटल में आराम कर रहे हैं और उनकी हालत बेहतर है. इंग्लैंड के पास मियामी में होने वाले क्वार्टर-फाइनल मुकाबले से पहले दो दिन की ट्रेनिंग का समय बचा है. क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम का सामना सेमीफाइनल में अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से होगा. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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