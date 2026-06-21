FIFA World Cup के नॉकआउट दौर में पहुंचा जर्मनी, कोटे डी आइवर को 2-1 से दी मात

जर्मनी की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक खेले दो मैचों में 9 गोल दाग दिए हैं. इसी के साथ वह नॉकआउट स्टेज (राउंड ऑफ 32) में पहुंच गई है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 21, 2026, 10:53 AM IST
Germany beat Curacao IANS
जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को हराया (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप E मुकाबले में जर्मनी ने शानदार वापसी करते हुए कोटे डी आइवर को 2-1 से हराया. टीम की इस जीत के हीरो डेनिज उन्दाव रहे, जिन्होंने दो गोल दागे. कोटे डी आइवर के खिलाफ मिली रोमांचक जीत के साथ ही जर्मनी ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. यह मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद रोमांचक रहा. इससे पहले जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से धोकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की थी.

आज खेले गए मुकाबले में शुरुआती मिनटों में ही काई हैवर्ट्ज के पास गोल करने का शानदार मौका था, लेकिन उनका हेडर क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया.

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इसके बाद जोशुआ किमिच ने एक बेहतरीन क्रॉस दिया, जिस पर हैवर्ट्ज ने फिर कोशिश की, लेकिन कोटे डी आइवर के गोलकीपर याहिया फोफाना ने शानदार बचाव किया. जर्मनी को एक और मौका कॉर्नर किक पर मिला, जब एलेक्जेंडर पावलोविच ने हेडर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दी. हालांकि, रेफरी ने फाउल का फैसला देते हुए गोल को अमान्य करार दिया.

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दूसरी ओर, कोटे डी आइवर ने भी जवाबी हमले जारी रखे. यान डियोमांडे ने बाईं ओर से तेजी से एक लो क्रॉस दिया जो अमाद डियालो के पैरों पर गिरा. हालांकि, नैथेनियल ब्राउन इस शॉट को ब्लॉक करने में सफल रहे, लेकिन वह केसी को रिबाउंड पर गोल करने से नहीं रोक सके. इस गोल के साथ ही कोटे डी आइवर ने मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

दूसरे हाफ में भी अफ्रीकी टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जर्मनी के कोच जूलियन नेगल्समैन ने समय रहते बदलाव किए. उन्होंने लगभग एक घंटे के खेल के बाद नदीम अमीरी और डेनिज उन्दाव को मैदान पर उतारा. यह फैसला मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

सबस्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर उतारे गए डेनिज उन्दाव ने दो गोल करते हुए मैच का पासा पलटा. उन्दाव को जब मैदान पर उतारा गया, तो कोटे डी आइवर 1-0 से आगे था. हालांकि, आठ मिनट के अंदर उन्दाव ने पहला गोल दागते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर किया.

कोटे डी आइवर के पास भी दोबारा बढ़त हासिल करने का शानदार मौका था. निकोलस पेपे और साइमन एडिंगरा ने एक अच्छा हमला बनाया, लेकिन वह अंतिम क्षणों में गेंद पर नियंत्रण नहीं रख सके और मौका हाथ से निकल गया. मैच जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी स्टॉपेज टाइम में जर्मनी के लिए उन्दाव ने निर्णायक गोल किया.

लुकास नेमेचा ने उन्दाव को शानदार पास दिया. उन्दाव ने गेंद को नियंत्रित करते हुए बेहतरीन फिनिश किया और जर्मनी की जीत पक्की कर दी. उन्दाव के लिए यह प्रदर्शन खास रहा, क्योंकि जर्मनी के लिए उनके पिछले 8 मैचों में यह 9वां गोल रहा.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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