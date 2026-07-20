FIFA World Cup Final: अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बना स्पेन, मैच हारकर भावुक दिखे लियोनेल मेसी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम तक चला. मैच में एक मात्र गोल स्पेन ही कर पाया. मैच के एक्स्ट्रा टाइम में फेरेन टोरेस ने यह ऐतिहासिक गोल दागकर स्पेन को चैम्पियन बनाया.

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स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया (Ferran Torres (Photo credit: FIFA.com)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने बेहद ही रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमा लिया है. इस मैच का नतीजा एक्स्ट्रा टाइम में निकला, जब एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ की शुरुआत में (106वें) मिनट में फेरेन टोरेस ने यह गोल दागा. इस पूरे मैच में स्पेन की टीम लगातार अर्जेंटीना पर हावी दिखी और उसने कई मौकों पर गोल करने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना की टीम हर बार खतरा टालती रही.

हालांकि स्पेन ने अर्जेटीना को किसी भी मौके पर अपने गोल पोस्ट पर निशाना साधने को मौका नहीं दिया. स्पेन की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक ही गोल खाया. यह गोल उसने क्वॉर्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ खाया था. मैच खत्म होने के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी लगातार भावुक दिखाई दिए. उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे. वह जानते थे कि टीम को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जिताने के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन एक कदम की दूरी से यह इतिहास रचने से चूक गई.

स्पेन की टीम ने इससे पहले 2010 वर्ल्ड कप में अपना पहला खिताब जीता था. स्पेन ने अब तक दो ही वर्ल्ड कप फाइनल ही खेले हैं और दोनों में उसने जीत दर्ज की.