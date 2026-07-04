FIFA World Cup: गोल्डन बूट का क्या है इतिहास? अब तक किन- किन खिलाड़ियों ने जीता है यह खिताब- देखें पूरी List

फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट का रिकॉर्ड कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम रहा है. 1982 से 2022 तक के सभी विजेताओं की पूरी लिस्ट...

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अब तक कितने लोगों ने गोल्डन बूट जीता? (Image: AI)

मेसी गोल्डन बूट जीतने के सबसे बड़े दावेदार

एम्बाप्पे लगातार मेसी को दे रहे चुनौती

केन और हालैंड अब भी रेस में

गोल्डन बूट इतिहास में कई दिग्गज विजेता बने

फीफा वर्ल्ड कप में हर खिलाड़ी का सपना अपनी टीम को चैंपियन बनाना होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा सम्मान गोल्डन बूट माना जाता है. यह अवॉर्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है. अगर दो खिलाड़ियों के गोल बराबर हों, तो असिस्ट और मैदान पर बिताए गए समय के आधार पर फैसला किया जाता है. पहले इस सम्मान को गोल्डन शू कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर गोल्डन बूट कर दिया गया. दुनिया के कई महान फुटबॉल खिलाड़ी इस अवॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं.

गोल्डन बूट का इतिहास कैसे शुरू हुआ?

फीफा ने पहली बार 1982 वर्ल्ड कप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को आधिकारिक सम्मान देना शुरू किया. शुरुआती सालों में इसे गोल्डन शू कहा जाता था. साल 2010 के बाद इसका नाम बदलकर गोल्डन बूट कर दिया गया. इस अवॉर्ड को जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम फुटबॉल इतिहास में हमेशा याद किए जाते हैं. कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट जीता, उसकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी. यानी यह सम्मान पूरी तरह व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित होता है. हर वर्ल्ड कप में इस रेस पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर रहती है.

अब तक किन खिलाड़ियों ने जीता गोल्डन बूट?

1982 से लेकर 2022 तक के सभी गोल्डन बूट विजेताओं की सूची…

वर्ष खिलाड़ी देश गोल 1982 पाओलो रोसी इटली 6 1986 गैरी लाइनेकर इंग्लैंड 6 1990 साल्वातोरे स्किलाची इटली 6 1994 ह्रिस्टो स्टोइचकोव बुल्गारिया 6 1994 ओलेग सालेंको रूस 6 1998 डावोर शुकर क्रोएशिया 6 2002 रोनाल्डो ब्राजील 8 2006 मिरोस्लाव क्लोजे जर्मनी 5 2010 थॉमस मुलर जर्मनी 5 2014 जेम्स रोड्रिगेज कोलंबिया 6 2018 हैरी केन इंग्लैंड 6 2022 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 8

2026 में गोल्डन बूट की रेस किसके बीच है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 7 गोल के साथ सबसे आगे हैं. फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे 6 गोल लेकर दूसरे स्थान पर हैं. वहीं इंग्लैंड के हैरी केन और नॉर्वे के एरलिंग हालैंड 5-5 गोल के साथ चुनौती बने हुए हैं. इसके अलावा ब्राजील के विनीसियस जूनियर, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल और सेनेगल के इस्माइला सार भी 4-4 गोल कर चुके हैं. अगर उनकी टीमें अगले दौर तक पहुंचती हैं, तो गोल्डन बूट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

क्या मेसी पहली बार जीतेंगे गोल्डन बूट?

लियोनेल मेसी ने अपने करियर में लगभग हर बड़ा फुटबॉल सम्मान जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अभी तक उनके नाम नहीं है. इस बार वह शानदार फॉर्म में हैं और सबसे आगे चल रहे हैं. दूसरी ओर, 2022 में गोल्डन बूट जीतने वाले किलियन एम्बाप्पे अपना खिताब बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हैरी केन और एरलिंग हालैंड जैसे स्ट्राइकर भी किसी एक बड़े मैच में दो या तीन गोल करके पूरी रेस पलट सकते हैं. यही वजह है कि 2026 का गोल्डन बूट मुकाबला हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक रेस माना जा रहा है.