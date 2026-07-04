FIFA World Cup: गोल्डन बूट का क्या है इतिहास? अब तक किन- किन खिलाड़ियों ने जीता है यह खिताब- देखें पूरी List

फीफा वर्ल्ड कप में हर खिलाड़ी का सपना अपनी टीम को चैंपियन बनाना होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा सम्मान गोल्डन बूट माना जाता है. यह अवॉर्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है. अगर दो खिलाड़ियों के गोल बराबर हों, तो असिस्ट और मैदान पर बिताए गए समय के आधार पर फैसला किया जाता है. पहले इस सम्मान को गोल्डन शू कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर गोल्डन बूट कर दिया गया. दुनिया के कई महान फुटबॉल खिलाड़ी इस अवॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं.
फीफा ने पहली बार 1982 वर्ल्ड कप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को आधिकारिक सम्मान देना शुरू किया. शुरुआती सालों में इसे गोल्डन शू कहा जाता था. साल 2010 के बाद इसका नाम बदलकर गोल्डन बूट कर दिया गया. इस अवॉर्ड को जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम फुटबॉल इतिहास में हमेशा याद किए जाते हैं. कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट जीता, उसकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी. यानी यह सम्मान पूरी तरह व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित होता है. हर वर्ल्ड कप में इस रेस पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर रहती है.
1982 से लेकर 2022 तक के सभी गोल्डन बूट विजेताओं की सूची…
|वर्ष
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|1982
|पाओलो रोसी
|इटली
|6
|1986
|गैरी लाइनेकर
|इंग्लैंड
|6
|1990
|साल्वातोरे स्किलाची
|इटली
|6
|1994
|ह्रिस्टो स्टोइचकोव
|बुल्गारिया
|6
|1994
|ओलेग सालेंको
|रूस
|6
|1998
|डावोर शुकर
|क्रोएशिया
|6
|2002
|रोनाल्डो
|ब्राजील
|8
|2006
|मिरोस्लाव क्लोजे
|जर्मनी
|5
|2010
|थॉमस मुलर
|जर्मनी
|5
|2014
|जेम्स रोड्रिगेज
|कोलंबिया
|6
|2018
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|2022
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|8
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 7 गोल के साथ सबसे आगे हैं. फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे 6 गोल लेकर दूसरे स्थान पर हैं. वहीं इंग्लैंड के हैरी केन और नॉर्वे के एरलिंग हालैंड 5-5 गोल के साथ चुनौती बने हुए हैं. इसके अलावा ब्राजील के विनीसियस जूनियर, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल और सेनेगल के इस्माइला सार भी 4-4 गोल कर चुके हैं. अगर उनकी टीमें अगले दौर तक पहुंचती हैं, तो गोल्डन बूट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.
लियोनेल मेसी ने अपने करियर में लगभग हर बड़ा फुटबॉल सम्मान जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अभी तक उनके नाम नहीं है. इस बार वह शानदार फॉर्म में हैं और सबसे आगे चल रहे हैं. दूसरी ओर, 2022 में गोल्डन बूट जीतने वाले किलियन एम्बाप्पे अपना खिताब बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हैरी केन और एरलिंग हालैंड जैसे स्ट्राइकर भी किसी एक बड़े मैच में दो या तीन गोल करके पूरी रेस पलट सकते हैं. यही वजह है कि 2026 का गोल्डन बूट मुकाबला हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक रेस माना जा रहा है.
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