FIFA World Cup: क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से भिड़ने को तैयार इंग्लैंड, कप्तान को लेकर युवा खिलाड़ी ने कही बड़ी बात

FIFA World Cup: इंग्लैंड की टीम लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में उतरने जा रही है. नॉर्वे से होने वाले बड़े मुकाबले से पहले युवा मिडफील्डर निको ओ'रेली ने कप्तान हैरी केन की जमकर तारीफ की है.

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लगातार तीसरी बार क्वार्टर फाइनल खेलेगी इंग्लैंड की टीम. (Photo/IANS)

निको ओ’रेली ने की कप्तान की तारीफ

बताया वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी

क्वार्टर फाइनल से पहले टीम का जोश हाई

नॉर्वे से भिड़ेगी इंग्लैंड की टीम

FIFA World Cup: इंग्लैंड की फुटबॉल टीम लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में खेलने जा रही है. कप्तान हैरी केन की अगुवाई वाली टीम का सामना रविवार को नॉर्वे से होगा. मुकाबले से पहले युवा मिडफील्डर निको ओ’रेली ने कहा कि टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों का साथ युवाओं के लिए काफी अहम साबित हो रहा है. उनके मुताबिक, बड़े मैचों के दबाव में सीनियर खिलाड़ी टीम को शांत रहने, सही फैसले लेने और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं. ओ’रेली ने कप्तान हैरी केन की नेतृत्व क्षमता और अनुभव की भी खुलकर सराहना की.

इंग्लैंड की टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी

मेक्सिको के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद इंग्लैंड की निगाहें अब सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर होगी. टीम आठ साल में दूसरी बार वर्ल्ड कप के अंतिम चार में पहुंचने का प्रयास करेगी. इंग्लैंड की मौजूदा टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें बड़े टूर्नामेंटों का अनुभव है. जॉर्डन पिकफोर्ड, जॉन स्टोन्स, जॉर्डन हेंडरसन, मार्कस रैशफोर्ड, और कप्तान हैरी केन 2018 वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इसके अलावा, मौजूदा टीम के कई खिलाड़ी पहले भी गैरेथ साउथगेट की टीम के साथ बड़े मुकाबलों का अनुभव ले चुके हैं.

कप्तान हैरी केन की तारीफ

निको ओ’रेली ने कहा कि टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं. उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी बताते हैं कि दबाव में कैसे शांत रहना है और मैच के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है. ओ’रेली ने खास तौर पर कप्तान हैरी केन की प्रशंसा की. उन्होंने कहा: “वह एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं. वह हमें पिच पर, पिच के बाहर मोटिवेट करते हैं, वह स्टैंडर्ड तय करते हैं और माहौल बनाते हैं. टीम में उनका होना शानदार है.”

शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं ओ’रेली

सिर्फ 21 साल के निको ओ’रेली अपने पहले बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अब तक इंग्लैंड के सभी पांच मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिनमें से चार मैचों में वह शुरुआती एकादश का हिस्सा रहे हैं. ओ’रेली ने कहा कि अपने देश के लिए खेलना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है. इंग्लैंड की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरना उनके लिए खास अनुभव है और वह हर ट्रेनिंग सेशन व हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. (इनपुट: आईएएनएस)